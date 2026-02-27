Verdad de amigo

Creado: Actualizado:

Estoy leyendo Biografía de León XIV, el papa agustino, peregrino hacia Dios (San Pablo), del leonés Rafael Lazcano. Se conocieron en la juventud, cuando la amistad no necesita ser íntima para ser verdadera. Lazcano nos presentará su obra, el día 12 de marzo, acompañado por el obispo Luis Ángel de las Heras y por Isaac González, bajo la batuta de José Vidal, en la parroquia Nuestra Madre del Buen Consejo, a las 19,30 horas. Leo sonriente en la primera página que entre los ancestros del primer papa estadounidense hay «criollos, mulatos, blancos, negros, personas esclavizadas y propietarios de esclavos». Cuántas historias podemos intuir en tal mezcolanza, incluida la migración. ¡Y qué bello abocar el de todas ellas en un papa! Las 437 páginas las tendré leídas cuando el pontífice visite España, en junio. He conversado un rato con Lazcano. En Roma, Isaac González —otro leonés— y él convivieron con el futuro papa, desde 1981 a 1985, en el Colegio Internacional Santa Mónica. Me precisa: «No fue una amistad íntima, pero sí de trato diario». Pero todo es intimidad, si es de corazón. Años después, Prevost conocería con «amigos leoneses» nuestra tierra, incluida la Garganta del Cares. El prestigioso historiador —ahí está su Tesauro Agustiniano— tiene sobrada formación teológica para biografiar a un pontífice; pero además bajo la apariencia de facilidad de estilo nos transmite lo invisible. Un cálido rigor metodológico recorre la obra, que no es hagiográfica pero sí la de un creyente. Sí, cuántos antepasados hasta dar en Prevost; pero no es mero sucederse generacional, hay un sentido. El padre de quien sería sumo pontífice participó en el cruento desembarco de Normandía, y regresó vivo. Dios es el biógrafo del mundo.

Le pregunté a Lazcano si había algo entonces que «anunciase» el futuro papal de Prevost, me dijo que él no lo percibió. Todos eran jóvenes y estudiosos. Cada gran misión tiene su ritmo oculto, incluso para quien la acometerá.

Un alférez participa en el heroico Dia D y regresa vivo. Se casará, tendrán hijos y uno de ellos hoy es papa. ¿Cuándo empieza realmente una biografía? Gracias, Pablo Lazcano, leonés de Mondreganes. Volveré a escribirles aquí sobre este excelente libro.