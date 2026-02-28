Mi madre no entraba

Creado: Actualizado:

Vemos algunas series de televisión donde una mujer tiene un cargo importante y su marido maneja el mismo tipo de conocimiento. Dos ejemplos sobre esto que digo se encuentran en: Secretaria de Estado o La diplomática.

El problema de los maridos es que suelen creer que tienen derecho a meterse en tus asuntos.

Aunque sea por ayudar. Como los que ven a una mujer aparcando y hacen señales.

Pero resulta sorprendente que el marido de la juez instructora de Catarroja por la dana haya participado en tomar declaraciones a las víctimas. Vale que si eres magistrada y tu marido también, puede que nadie se entere de su ayuda en la redacción de autos. Y lo puede hacer en su casa.

Pero se han desvelado grabaciones de interrogatorios del señor a testigos. Y alguno lo ha confirmado.

Más allá de la posible nulidad de las actuaciones, ¿por qué dejas a tu marido hacer eso?

De joven, mi madre me llevaba en coche a las asistencias al detenido cuando tenía guardia y era lejos. Pero no entraba.