Un poco de luz para aclarar las balizas

Creado: Actualizado:

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, insiste en que no existe una instrucción a las policías de tráfico para que realicen controles aleatorios sobre la baliza V-16, aunque recuerda que desde el 1 de enero es obligatoria por lo que no usarla en caso de emergencia es sancionable. «Si a alguien se le avería el vehículo o tiene que pararlo por otra circunstancia y no tiene la baliza y no lo señaliza, en ese caso, evidentemente, es cuando se impone la sanción», explicó esta semana el ministro en la Comisión de Interior del Congreso a preguntas de los grupos parlamentarios sobre si existía un «periodo de gracia» para generalizar su uso antes de imponer sanciones.