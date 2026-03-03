El día D del peso político del oeste español

Creado: Actualizado:

Lo de que Guardiola tiene la llave de muchas cosas no tiene nada que ver con la eliminatoria futbolera entre el Real Madrid y el City. Es cuestión de política, y de máxima actualidad. Extremadura abre hoy una sesión de investidura hacia la que mira de reojo toda España. Sirve de banco de pruebas para concretar las posibilidades de que sea factible un entendimiento entre el PP y Vox, que si fructifica puede extenderse por la actual lógica electoral a la inmensa mayoría de las administraciones españolas, en un periodo de tiempo más o menos próximo. A Castilla y León, en plena campaña mirando hacia el 15-M, podrían llegar los ecos sobre lo que ocurra en las próximas jornadas en torno a la posible investidura de la líder de los populares extremeños o la opción de que vuelva a convocar elecciones.