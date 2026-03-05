Creado: Actualizado:

Alauda Ruiz de Azúa es una tipa inteligentísima, además de gran directora. Lo uno viene con lo otro. Tras la ceremonia de los Goya, se plantó ante la prensa con cinco estatuillas recién salidas del horno, y el compañero Iker Cortés apuntó religiosamente sus palabras. Entre otras perlas, soltó esta para las directoras novatas: «Que no se dejen embaucar por el síndrome de la impostora. Yo le tengo mucha manía a eso. Solo nos lo preguntan a las mujeres».

A mí no hace falta que me lo pregunten porque ya lo confieso yo. Y sin necesidad de que me metan astillas debajo de las uñas: no hay día en que no piense cuántos colegas mejor y más preparados que servidora podrían ocupar este espacio. Otras, en cambio, ni se lo plantean: Alejandra Rubio, hija de Terelu Campos, sobrina de Carmen Borrego, nieta de Teresa Campos y nuera de Mar Flores (saco el árbol genealógico porque sola ¿quién la ubica?) ha escrito una novela. Mira, me entra la risa preventiva.

Impostora hay alguna, pero son muchos más los impostores. Así, en masculino plural. Fran Rivera, el ex torero, ahora es ‘coach’. Ha pasado mucho miedo delante de los morlacos, y quiere enseñar cómo superarlo a ejecutivos de traje y corbata. Hasta ahí, de acuerdo, que de eso sabe. El ‘pero’ viene cuando asegura que, gracias a las artes marciales, ha forjado su autocontrol. Hombre, pero si se le subían la bilirrubina y la testosterona cada dos por tres y montaba un pollo a los periodistas que para qué. Que tiene la misma contención que yo delante de un bufé libre. Pero a él nadie le discute. Ni a tantos otros. Si Fran Rivera puede dar charlas convertido en el pequeño saltamontes, Alejandra Rubio puede creerse la nueva Carmen Laforet. Eso también es igualdad.