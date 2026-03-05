Silencio para no enredar entre autonomías

Creado: Actualizado:

Cero referencias del presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, a los intentos de acuerdo que su partido y Vox mantienen en Extremadura y Aragón, mientras que su exsocio, por voz de su líder nacional, Santiago Abascal, rebajó la tensión y mantiene la «mano tendida». Ese fue el análisis ayer de los cronistas políticos, tras producirse el primer ‘no’ de Vox a la investidura como presidenta de Extremadura de María Guardiola (PP), y la reciente elección de una parlamentaria del PP como presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro. Tanto Mañueco como el candidato de Vox, Carlos Pollán, optaron por no complicar aún más las cosas, conscientes de que se trata de un momento muy delicado al acercarse el 15-M.