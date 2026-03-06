Prórroga para las plazas de difícil cobertura

Creado: Actualizado:

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, explicó ayer que la Junta mantiene su compromiso de definir los puestos de difícil cobertura durante el primer trimestre de 2026, tal y como establece la normativa. No obstante precisó que se hará tras las elecciones del 15 de marzo para garantizar la «neutralidad» de la administración. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, explicó que la administración autonómica optó por no presentar esta medida de forma inmediata para respetar la «neutralidad» y evitar la imagen de que se buscaba una «ventaja política» con una decisión que se considera «positiva para el territorio». El objetivo, según Carriedo, es definir esas zonas de difícil cobertura para concretar las «ventajas».