De lo que pasó en León mientras Tejero vociferaba primero y se cagaba en furias tras verse abandonado y algo payaso aquel 23-F se sabe lo que se sabe. Y nunca será todo; en bocas cerradas no entran micros. ¿Pero qué ocurrió en los cuarteles leoneses, en este Gobierno Militar o, más allá, en la Capitanía regional en sede fachisoletana?... Chi lo sa. Al fracasar la bravata armada y las ganas de algunos de eufóricas expectativas, todo cayó en una tumba de silencios o culpas bajo el felpudo de entrada a la Historia. Otro gallo habría cantado de triunfar la asonada, sobrarían tipos prestos a ponerse medallas en la pechera o la pistola al cinto. Pero lo de «callarse como putas» nunca adquirió tan poblado significado, así que la conspiranoia, la conjetura fundada (o no) y la paja mental siguen en su alfombra para barrer bajo ella o pasearla como cátedra. Y en estas, me preguntan de una radio qué hacía o dónde estaba yo cuando Tejero se subió a la tribuna de oradores para que sólo hablara su pistolón. Vaya si me acuerdo. Cómo no, si todo el país contenía la respiración aquella tarde que no concluía ni de noche. Tanta tardanza, sin embargo, me tranquilizaba hasta el punto de bromear con la carallada tejera, sobre todo al llegar a mi casa sobre las 8 de la tarde, agitado y con justificados temores, Roberto Merino, concejal, abogado y señero miembro del Pce leonés. Me dice que han sacado y ocultado los archivos del partido temiendo sacas o represalias (se supo después de una lista que encabezó Cordero del Campillo sin ser de partido alguno) y que el lugar que creyó más seguro era mi piso al final de la avenida «18 de Julio» (vaya gracia el nombrecito para ese día). Pendientes de la radio y enmudecida la tele, saco el wisky e insisto en bromear, no me creo la farolada y desde mi terraza divisamos cerrada la puerta del cuartel de Almansa, ningún movimiento, ¿lo ves?, nada. Aliviando la tardanza sus angustias tres horas después decidió irse aún muy nervioso. Mientras tanto, el presidente de la Diputación, en vez de acudir al Gobierno Civil —lo obligado-, lo hizo al Militar como quien entrega una provincia a un general... ¡vaya cagada, Julio César!...