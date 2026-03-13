Mejor solo que mal acompañado

Creado: Actualizado:

El penúltimo día, y habían tardado, salieron a las puertas de la Delegación Territorial de la Junta en León un centenar de funcionarios a protestar por su precariedad. Ahí queda eso. Sin comentarios. Faltaron por salir los empleados públicos del Estado. Sin comentarios. O los del Ayuntamiento de León. Sin comentarios. O los de la Diputación. Sin comentarios. Vuelva usted mañana, Mariano José de Larra dixit en 1833. Vuelva usted mañana porque el señor no se ha levantado todavía; vuelva usted mañana porque el amo acaba de salir; vuelva usted mañana porque el amo está durmiendo la siesta; vuelva usted mañana porque ha ido a los toros.

Si yo hubiese sido hoy Carlos Martínez, el candidato del PSOE, habría preferido hacerme acompañar en Valladolid por Leo Harlem en el mitin que por Zapatero y Sánchez. Ha de saberse que, hoy en día, para un leonesista Zapatero nació en Valladolid, o sea que es el enemigo; y Sánchez nació en Madrid, o sea otro enemigo. Sin embargo, Leo Harlem nació en El Bierzo. Y ahí empiezan las dudas. ¿Leo Harlem es el enemigo? Para la UPL El Bierzo no es el enemigo, es el más allá, como para los madrileños lo era Móstoles en los años 90. Sin embargo, ayer fueron de paseo allende El Manzanal para pedir el parque agroalimentario para la comarca y de paso el voto para el más acá, o sea para este lado de El Manzanal. Mal asunto haber sufrido la estampida de sus representantes poco antes de las elecciones después de haberles relegado al olvido.

Entre los candidatos patrios, Nuria Rubio, la socialista, fue la de mayor arrojo, si se puede utilizar el término para calificar su declaración: “vivir o morir, ante un problema de salud, depende de tu código postal”. Lo leí en una entrevista en otro medio, no recuerdo cuál y no lo voy a buscar porque al contrario de lo que decía McLuhan en este caso el medio no es el mensaje. Nuria Rubio sí es el mensaje, aunque prefiere ser el apocalipsis.

Ayer, Carlos Pollán no paseó por León. No se notó la ausencia.

Por su parte, Alfonso Fernández Mañueco llamó a la participación con unas 70 horas de adelanto. La tradición manda que eso es lo que se dice cuando se va a votar en la mañana de los comicios. Pero, igual acertó. Si todos los que tienen banda de concejal del PP por toda la provincia van a votar con la familia le iría mejor.

Hoy acaba la tortura. Mañana será día de reflexión. Pedro Sánchez se cogió cinco días de reflexión, pero a nosotros nos deja uno solo. Intolerable diferencia entre él y nosotros.