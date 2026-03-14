El ascenso del Elosúa León (1990): Cuando una ciudad entera se reconoció en nosotros

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Hay fechas que se quedan grabadas en el ADN de una ciudad, días en los que el tiempo parece detenerse para dejar paso a la historia. Para León, esa fecha es el 20 de mayo de 1990. Han pasado más de tres décadas, pero si cierro los ojos todavía puedo oir el pisar de las zapatillas sobre el parqué y escuchar el rugido ensordecedor de una grada que no solo nos animaba, sino que empujaba el balón con nosotros. Aquel día, el Elosúa León consiguió algo que hasta entonces parecía un sueño reservado para las grandes capitales: el ascenso a la ACB.

Sobre la cancha, fue una victoria deportiva de una hazaña nunca pensada. Pero para los leoneses, y para mí que tuve el honor de vivirlo desde dentro, fue mucho más que un resultado en un marcador. Aquel día no solo ganó un equipo de baloncesto; ganó una ciudad que, por primera vez, veía su nombre ligado a la élite del deporte español. Fue el momento en el que León dejó de ser una capital de provincias para mirar de tú a tú a los gigantes de la canasta. Con el paso inexorable de los años, los detalles de los partidos se van perdiendo. Los marcadores se difuminan en la memoria y las jugadas específicas se vuelven borrosas. Lo que permanece, lo que realmente sobrevive al olvido, es la memoria colectiva. Y buena parte de esa memoria la construyó, día tras día y página tras página, el Diario de León. Ellos supieron contar nuestra historia no como una simple sucesión de estadísticas, sino como lo que realmente era: un movimiento social, un momento colectivo y una emoción compartida por miles de personas. Quienes hoy se acercan a la hemeroteca y hojean las páginas de aquellos días de mayo pueden entender que el periódico no trató el ascenso como una crónica deportiva al uso. En sus líneas se respiraba algo distinto, un aroma a pertenencia que iba más allá del triple o del rebote. Las crónicas hablaban del partido, por supuesto, pero se detenían en lo que importaba: la gente. Hablaban de las calles llenas de banderas, de las conversaciones encendidas en los bares del Barrio Húmedo, de los niños que empezaban a pedir un balón de baloncesto en lugar de uno de fútbol y de esa sensación de orgullo que se extendía como una mecha por cada rincón de la provincia. La portada del día siguiente al ascenso se convirtió en algo más que una noticia de actualidad; fue una fotografía emocional de todo un pueblo. Aquellos titulares en negrita, aquellas imágenes nuestras celebrando con los brazos en alto y los testimonios de los aficionados captaron ese instante efímero en el que la ciudad se dio cuenta de que estaba viviendo algo histórico. Nosotros, bajo las órdenes del equipo técnico, pusimos el físico y la estrategia, pero fue el periódico quien convirtió nuestra gesta en un relato con alma, dándole las palabras y la forma necesarias para que el paso del tiempo no la desgastara. Con el transcurrir de los lustros, el propio Diario de León ha sido el encargado de volver a abrir esa ventana al pasado. Cada vez que llega un aniversario significativo —los 25, los 30 años—, el periódico realiza un ejercicio de recuerdo emocional. Vuelven a rescatar aquellas páginas amarillentas, vuelven a llamarnos a los protagonistas para preguntarnos cómo lo recordamos y vuelven a poner en valor qué significó realmente aquel ascenso para la identidad leonesa. Para mí, sentarme a leer esos especiales es como subirme a una máquina del tiempo. Gracias a ese compromiso con la historia local, quienes no habían nacido en 1990 o quienes eran demasiado pequeños para entender el eco de aquel balón pueden acercarse a esa noche mágica. Pueden comprender por qué el baloncesto caló de una forma tan profunda en León, por qué se convirtió en nuestra seña de identidad y por qué, a pesar de los años y de las dificultades que vinieron después, el nombre del Elosúa sigue pronunciándose con un respeto casi sagrado. Aquel ascenso no fue solo un trofeo en una vitrina o una línea en el currículum de unos jugadores. Fue el momento en el que León se miró a sí misma y se reconoció como ganadora. Fue la prueba de que, con humildad, trabajo y el apoyo de una ciudad volcada, podíamos romper cualquier techo de cristal. Cuando el Diario de León celebra su propia trayectoria, suele regresar a los hitos que marcaron la vida de la capital leonesa. El ascenso del Elosúa aparece siempre entre ellos, casi como una parada obligatoria en el camino de nuestra historia común. No es fruto de la casualidad. El equipo logró el éxito en la pista, sudando cada posesión, pero el periódico hizo una labor igual de crucial: institucionalizar ese triunfo, convertirlo en parte del patrimonio inmaterial de todos los leoneses. Hoy, más de tres décadas después, el club ya no existe de la misma manera y los tiempos han cambiado drásticamente. Sin embargo, aquella historia sigue vibrando con la misma fuerza en las páginas de la hemeroteca y en los ojos de quienes, al cruzarnos por la calle, todavía nos recuerdan con una sonrisa aquel mayo de 1990. Mientras esas páginas sigan ahí, guardadas como un tesoro de papel, León siempre podrá volver a aquel día en el que, por unos instantes, sentimos que el cielo estaba a nuestro alcance y que, si caminábamos juntos, todo era posible. Aquel ascenso fue vuestro, fue nuestro, y gracias a la tinta, siempre será de León.