Creado: Actualizado:

Hay que defender las haches. Son letras humildes, que no hacen ruido, discretas. Los anglosajones las aspiran como cocainómanos y quizá eso explique comportamientos como el de Trump, pero el idioma español nos obsequia con haches silenciosas, que tienen el encanto de lo superfluo. Son accesorias y en cierto modo irrelevantes, aunque su ausencia de pronto resulta obscena, como el cerco blanquecino que queda en la pared cuando alguien retira un cuadro que lleva ahí toda la vida. Hasta Goliat se dio cuenta de que las hondas, bien manejadas, son mucho más peligrosas que las ondas, aunque sean electromagnéticas.

A mí me gustan las haches porque sirven para martirizar a los niños de Primaria y algún esfuerzo tendrán que hacer los cabroncetes para aprobar, no todo van a ser bailes y pinturas de colores. Yo mismo sufro de vértigos ocasionales cuando escribo hecho y echo, y no es raro que los confunda cuando ando con prisas. Las haches están donde están porque la historia ha ido colocándolas en su sitio y ni siquiera los anarcofilólogos de la RAE, que han arrasado con las tildes diacríticas, se han atrevido a sugerir la eliminación de las haches. Hay una crueldad idiomática muy refinada en que óseo y osamenta deriven de hueso y no es menor el sadismo de que los huérfanos acaben en orfanatos.

Pero una cosa es que nos gusten las haches, presidente, y otra que las pongamos a lo loco. ¿Qué es eso de hodio? En lugar de un sentimiento parece un elemento químico: litio, sodio, potasio y hodio. Así no hay manera de luchar contra nada. Incluso les confieso que a veces me asaltan algunas punzadas de odio, sin hache, contra los asesores que se creen hiperingeniosos.