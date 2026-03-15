La memoria del Bierzo está escrita en el Diario

Creado: Actualizado:

Hay algo en el periodismo local, de coraje, de lucha, de supervivencia, que tiene todo que ver con la gente que lo desempeña. Con el tesón y la apuesta del capital humano que lo mueve. Y hay algo en los periodistas que nos pone en guardia y nerviosos. Académicos que hemos superado procesos hipercompetitivos, presentado complicadas tesis ante duros tribunales y enfrentado al desafío de captar la atención y despertar el interés de los jóvenes en las aulas, nos inquietamos en una sala repleta de periodistas tomando notas y haciendo preguntas. Y bendita sea la agitación de verse sometido al escrutinio de los profesionales de la información. A los periodistas de raza que buscan, analizan, encuentran y explican, a los que miran y cuentan. Más importante que nunca es hoy el esfuerzo del que, no siempre en las mejores condiciones, verifica los datos, pisa la calle y se opone al «todo vale».

Si veinte años no son nada, 120 ya son un buen puñado, de historia e historias. La provincia ha cambiada y no digamos ya nuestra bella y maltratada comarca. El Diario de León, el mismo que hojeaba cuidadosamente mi padre mientras buscaba las noticias del Bierzo en el bar Arcoíris de Ponferrada, el que nos ha dado los buenos días desde que tenemos uso de razón y pone banda sonora con el paso de sus páginas a las mañanas de oficina, nos ha contado ese cambio. El auge industrial, la llegada y la marcha de Endesa, la lenta agonía de la minería con las reivindicaciones y manifestaciones de sus trabajadores, el cierre del último pozo que acabó con las esperanzas de un sector que calentó el país entero durante décadas, los cambios políticos, y también la implantación de nuestro Campus de Ponferrada de la Universidad de León.

Un Campus que, como el periodismo local, se afana cada día por demostrar lo que aporta al territorio, la importancia vital de su existencia. Casi coetáneos (la Edición Bierzo del Diario nació en 1993 y el Campus de Ponferrada echó a andar en el curso 1996-1997), ambos son reflejo de la singularidad y particular idiosincrasia de una población que quiere ser tenida en cuenta. Ambos, diría, son dos caras de la misma moneda, la necesidad de descentralizar el conocimiento y la información para garantizar la cohesión social y el desarrollo sostenible de todos y no solo de las capitales.

Para mí, hay un momento decisivo porque me atañe directamente, el momento en el que pasó de ser una sorpresa encontrarse una noticia de nuestro Campus en el Diario de León y se convirtió en parte de su información periódica. Aparecer en este periódico era importante, nos ponía en el mapa y nos daba visibilidad, existíamos. Y así, poco a poco, con empeño, mucho esfuerzo y el apoyo de ese periodismo local del que el Diario es decano, somos y estamos. Somos un gran Campus periférico que crece cada año y estamos en este Bierzo por el que batallamos a diario.

Desde estas páginas se dio cuenta de la construcción e inauguración de la biblioteca universitaria, de la implantación del Grado en Topografía (hoy reconvertido en Geotecnologías y Topografía) gracias al que, explicaba el titular, «El Campus roza los 800 alumnos», de la apertura de la cafetería y el comedor para los estudiantes (y los que no lo son, claro), de las reivindicaciones por conseguir nuestro hoy celebrado Colegio Mayor, de la celebración del 25 aniversario con la visita de su Majestad Felipe VI, del estreno del Grado en Podología y más tarde de la instauración de Nutrición Humana y Dietética, del éxito de la Clínica Universitaria de Podología, de investigaciones pioneras, nuevos catedráticos, y hasta de la incorporación de la primera investigadora Ramón y Cajal.

La historia del Campus de Ponferrada, con sus luces y sus sombras, pues de todo ha habido aunque nos encontremos en un momento estupendo, se puede rastrear por completo en este periódico. Van de la mano. Y lo mismo ocurre con la historia de la provincia y de la comarca. Aquí está, testigo fiel y narrador incansable de la memoria, la mejor y más actualizada de las enciclopedias. Y es que conviene no olvidar que la educación y la información de calidad no son únicamente motores de desarrollo social y económico, son un derecho indiscutible y un pilar de la sociedad democrática que hemos construido.

Ojalá, dentro de unos años, el Diario de León abra a cuatro columnas con mis titulares más anhelados. Con noticias que detallen la llegada y creación de empresas a nuestro entorno, con artículos que alaben el esplendor de una comarca con oportunidades para los jóvenes, con reportajes que informen sobre la demanda de empleo que atrae y retiene talento. Con suerte, se hará un especial sobre el incremento de población en nuestros pueblos y el aumento de titulaciones universitarias en nuestro Campus. Mientras tanto, brindemos por lo conseguido hasta ahora, que no es poco, y soplemos las velas por 120 años de periodismo apegado a la tierra y a su gente.