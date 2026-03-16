De León al futuro: la supercomputación que impulsa a Castilla y León

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Hace dos años me ofrecieron dirigir el Centro de Supercomputación de Castilla y León y acepté el reto con la ilusión de quien sabe que inicia una aventura. El salto tecnológico y de desarrollo de los últimos años nos ha permitido posicionarnos en un momento único en la historia para crecer y convertirnos en un centro de referencia en tecnologías punteras, no solo en nuestro territorio, sino también a nivel nacional. Esto es el resultado de un trabajo que viene de atrás. En 2008 se crea la Fundación Centro de Supercomputación de Castilla y León, Scayle, con la participación de la Junta de Castilla y León y la Universidad de León. Desde entonces, han sido muchas las personas que han contribuido para que este proyecto se hiciera realidad. El equipo de técnicos y profesionales con que cuenta Scayle está formado por personas que comparten y forman parte de esta gran visión que se está haciendo realidad.

El Centro es bien conocido en León, gracias en buena parte a la labor de difusión que se hace desde el Diario de León para trasladar nuestros avances a los leoneses. Si bien hemos estado más vinculados al ámbito académico, cada vez son más las empresas y entidades públicas que se acercan a nosotros para buscar respuesta a sus necesidades. La Inteligencia Artificial ha entrado con tal fuerza en nuestras vidas que nadie se quiere quedar fuera.

El alma del centro es Caléndula, nuestro recientemente renovado supercomputador, calculando sin parar, día y noche. Estos trabajos permitirán llevar las fronteras del conocimiento más allá y abrir nuevos caminos en el mundo de la investigación. Otra labor no tan mediática y, sin embargo, de gran trascendencia, es la gestión de la red académica y de investigación española RedIRIS en Castilla y León, que proporciona servicios avanzados de comunicaciones en nuestra región. Todas las universidades de Castilla y León, miles de colegios, centros de investigación, escuelas militares, hospitales… todo esto se gestiona desde nuestro centro, silenciosamente, una infraestructura que late en segundo plano para que todo lo demás funcione.

Desde hace poco más de un año hemos creado un área nueva relacionada con la bioinformática que, con dos secuenciadores conectados a Caléndula, nos permite cerrar el ciclo muestra-secuenciación-cálculo avanzado-resultados en el mismo centro. Con ello podremos dar soporte, formación y colaborar en proyectos con las empresas biofarmacéuticas instaladas en León, así como en el resto del territorio de Castilla y León. Soñemos en grande, la secuenciación genómica de la población nos llevará, en no muchos años, a una medicina personalizada que nos permitirá actuar con anticipación y diseñar tratamientos adaptados a cada paciente. Esto requerirá importantes inversiones en grandes secuenciadores, almacenamiento y tratamiento de datos en entornos ultraseguros y, para eso, nos estamos preparando.

Scayle ha participado en las dos iniciativas nacionales más importantes vinculadas a las tecnologías cuánticas. Gracias a esto y a otros proyectos desarrollados con Incibe, hemos podido poner en marcha un laboratorio de tecnologías cuánticas que permitirá a los investigadores poner a prueba sus algoritmos. Un ejemplo de cooperación y una muestra más de que este camino no se recorre en solitario, es la colaboración entre Incibe, Ayuntamiento de León y el Centro de Supercomputación para, por primera vez, lanzar una fibra urbana de comunicación QKD: un canal de comunicación de datos ultraseguro en el que cualquier intento de acceso malicioso es detectado al instante.

Con este trazado urbano, que sirve de laboratorio de pruebas, continuaremos trabajando en comunicaciones cuánticas, uniendo todas las capitales de provincia de esta comunidad que, siendo tan extensa, supone todo un reto tecnológico. Y ya hemos comenzado con el primer tramo: Ponferrada, León, Valladolid y Segovia.

Podríamos continuar hablando de los maravillosos proyectos que tenemos por delante, con la Unidad Militar de Emergencias, con el Instituto Geográfico Nacional…, pero este espacio no sería suficiente. Continuaremos con nuestra labor de difusión y comunicación, que tan importante es para el Centro. Casi 2.000 visitas al año: colegios, institutos, chavales de todos los rincones de Castilla y León nos visitan cada año. Trasladar lo que hacemos, contagiar la ilusión con la que trabajamos será, sin duda, catalizador de nuevas vocaciones Stem que garantizarán el relevo generacional del talento que nuestra tierra necesita.

Gracias a un gran esfuerzo inversor de la Junta de Castilla y León y con el apoyo incondicional de la Universidad de León, podremos trasladarnos pronto a la nueva sede de Scayle, que nos va a permitir dar el salto para el que nos hemos preparado: convertirnos en referente tecnológico y en ejemplo de uso eficiente y sostenible de energía. Scayle, que era un cachorro en este mundo de leones de la supercomputación, ha crecido. Ahora ha llegado el momento de rugir.