Valencia de Don Juan: 120 años de transformación hacia una capital vibrante del sur leonés

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En los últimos 120 años, Valencia de Don Juan —conocida también como Coyanza— ha experimentado una profunda metamorfosis que la ha llevado de ser una modesta localidad con menos de 2.500 habitantes a consolidarse como una capital comarcal dinámica, superando hoy los 5.300 residentes. Este crecimiento demográfico, que supone más que duplicar su población desde principios del siglo XX, ha ido acompañado de un cambio radical en su estructura económica, social y cultural.

A comienzos del pasado siglo, la vida coyantina giraba casi exclusivamente en torno al sector primario, especialmente la agricultura y la ganadería, actividades que aún conservan peso pero han cedido protagonismo ante el auge industrial y el desarrollo del sector servicios. En las últimas décadas han surgido importantes industrias —como Garnica, Ceranor o Los Blancos— que han diversificado la economía y generado empleo estable para sus habitantes.

El turismo se ha convertido en otro pilar fundamental para Valencia de Don Juan. La creación y expansión del gran complejo acuático ha sido clave para atraer visitantes durante el verano, época en la que la población llega a triplicarse. Esta afluencia estival le ha valido a Coyanza el sobrenombre popular de la Benidorm de León, reflejando su capacidad para convertirse en epicentro vacacional provincial gracias también a sus destacadas ferias y eventos culturales. Un turismo afianzado a la larga relación de la comunidad asturiana con la localidad, ya que «de siempre» ha sido destino de asturianos «para secarse». Hoy en día, Valencia de Don Juan mantiene unos estrechos lazos con Asturias.

La puesta en valor del patrimonio histórico-artístico ha reforzado además su faceta cultural. Destacan iniciativas como la restauración integral del castillo medieval y su musealización, así como la apertura del singular Museo de la Indumentaria Tradicional Leonesa (Mitle), único en su género dentro de Castilla y León.

Uno de los hitos históricos más recordados fue sin duda la llegada del llamado Tren Burra a principios del siglo XX. Este ferrocarril revolucionó las comunicaciones locales hasta su desaparición; posteriormente, el antiguo trazado fue recuperado como una hermosa Vía Verde, permitiendo disfrutar hoy día del paisaje entre el Esla y los Oteros mediante rutas ciclistas o senderistas.

Las mejoras infraestructurales han sido constantes: desde la proximidad actual de una autovía hasta la construcción de una estación de autobuses, un polígono industrial.... En paralelo se han ampliado notablemente los servicios educativos —con nuevos centros escolares— y sanitarios —incluyendo un centro médico avanzado dotado incluso con helipuerto— garantizando calidad asistencial tanto para vecinos como visitantes.

Este proceso transformador no solo afecta al municipio principal sino también al conjunto comarcal. Muchos pueblos cercanos han visto cómo parte de sus habitantes optaban por trasladarse a Valencia de Don Juan buscando mejores servicios sin perder contacto con sus raíces rurales. Así se refuerza el papel centralizador coyantino dentro del sur leonés: una pequeña ciudad capaz de ofrecer comodidades urbanas mientras mantiene vivo el vínculo con las tradiciones agrícolas e históricas propias.

En definitiva, Valencia de Don Juan es hoy ejemplo palpable de cómo un municipio puede reinventarse manteniendo intacta su identidad colectiva; un caso paradigmático donde desarrollo económico, impulso turístico e integración patrimonial caminan juntos hacia un futuro prometedor para toda su comarca.