Cuando se gana, pero menos

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Efectivamente, como es tradicional, ganaron todos en la noche electoral en Castilla y León. También en León. Pero esa es la lectura pobre, la interesada, la que hay que ofrecer ante las cámaras de televisión y las redes sociales para intentar disimular que en realidad no ganó nadie. Ninguno de los partidos ha mejorado su situación con respecto al reparto de escaños que salió de los comicios de 2022. Hay una realidad, eso sí. Han pasado a la historia los experimentos gaseosos del presunto centro sociológico que representó Ciudadanos unos años y Podemos, y sus variadas denominaciones en las que se esconde el otrora PCE de Carrillo y La Pasionaria, otros años. Estas dos cuestiones han dejado huérfano de socios al PSOE de Castilla y León y le valen a los analistas de Moncloa para decir que el PP está en manos de Vox olvidándose de que Pedro Sánchez está en manos de una retahíla de socios que van de la derechona catalana de Junts o la vasca del PNV hasta la izquierdona manchada de sangre de Bildu pasando por ERC o Rufián, que al parecer ya no son lo mismo.

¿El PP es más fuerte hoy que el sábado 14? Sí. ¿Cuánto más fuerte? Una hora de gimnasio que es a lo que equivalen los dos escaños que ha subido. Por supuesto que Alfonso Fernández Mañueco ha ganado las elecciones y ha mejorado su resultado, que es lo que se le pide a un líder, pero sigue a expensas de lo que exija Vox. El dato claro, diáfano, es que ha aumentado en 58.981 votos. Cifra nada desdeñable.

¿Vox es más fuerte hoy que el sábado 14? Sí. Tiene un escaño más, pero no sirve de nada porque el PP tiene dos escaños más. Así que el equilibrio es similar a 2022. La diferencia es que, tras Extremadura y Aragón, donde se han retrasado los acuerdos por estrategia pura y dura, ya no hay excusas para sentarse con el PP. Y Vox no se puede arriesgar a decirle a su electorado que los votos que le dieron no sirvieron más que para llevarlos a la paralización de la política en las tres autonomías y al regreso a las urnas. Nadie quiere eso. El dato es que ha ganado 20.971 votos en un momento en el que pensaban doblar como en Extremadura y Aragón. Y no. Un escaño más, no llega a una hora de gimnasio.

¿El PSOE es más fuerte hoy que el sábado 14? No. Se ha quedado de convidado de piedra en la negociación entre PP y Vox. No tiene pito que tocar y sólo puede aferrarse al gran resultado de Soria para decir que ha crecido, quizá más por demérito de Soria ¡Ya! que por mérito del PSOE. El dato es que ha crecido 17.292 votos, alrededor de 11.000 en Soria. Dos escaños más, energía de torrezno para una hora de gimnasio. Y todo eso habiendo desaparecido por completo la extrema izquierda.

¿Es más fuerte la UPL hoy que el sábado 14? No. Ha ganado en votos y ha caído en porcentaje, pero lo realmente duro es que se le ha pinchado el suflé que le empujaba a decir que tenía seguro el cuarto procurador y que el espíritu autonomista era imparable. El cogobierno de la Diputación con el PSOE le ha pasado una gran factura, sigue sin pintar nada en El Bierzo y en San Andrés del Rabanedo se ha dejado mil votos. El dato es que ha ganado 757 sufragios. Pírrica cifra en el que ellos mismos decían que era el momento álgido del leonesismo, y que les deja además sin grupo parlamentario propio, su gran objetivo. Sin paso por el gimnasio.

Los resultados en la provincia de León tienen además otras lecturas más interesantes. El aparato del PSOE en la provincia culpa a José Antonio Diez, el alcalde de León que no ha aparecido en toda la campaña, del escaso crecimiento que ha tenido, apenas 1.684 votos, cuando el PP ha crecido 8.925. Un nuevo frente abierto en el seno de una federación rasgada por la capital del Reino. Cuando llegue el momento se lo harán pagar sin duda.

Las comparativas entre distintas elecciones, municipales, autonómicas o nacionales, son siempre odiosas y difíciles de encajar. A UPL le beneficia ir por separado y no compartir municipales con autonómicas, así es que debe tomar nota de este fracaso para 2027. El cogobierno con el PSOE en la Diputación le desgasta porque no se ve resultado alguno; y la tibieza, el ahora sí-ahora no, en el Ayuntamiento de León tampoco se entiende en sus bases.

Capítulo aparte merece El Bierzo. Pero es un capítulo con pocas letras. Morala ha salvado los muebles, pero el futuro es allí incierto. La supremacía del PSOE en la comarca es obvia.

Y llega la capital. El PP ha aventajado al PSOE en 4.000 votos y la UPL ha sacado a los socialistas otros 3.000. El Gobierno de José Antonio Diez es un desastre sin paliativos. Sus pasos por el juzgado se cuentan por derrotas. El invento del “calmado de tráfico” conduce a más atropellos que nunca. Hay un déficit notable de aparcamientos. La ciudad está sucia y oscura. Los barrios quejosos y el Húmedo abandonado. En fin, el PSOE es la tercera fuerza en la ciudad leonesa tras las elecciones del 15M.

Con estos resultados, el PP se ha frotado los ojos y se está frotando las manos de cara a 2027. Hará mal el partido de centro derecha si piensa que está todo hecho, sestea o elige mal a los candidatos, cosa en la que es experto últimamente.