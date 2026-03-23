Enrique Freijo, faceta académica

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Una segunda dimensión que nos permitirá conocer algo más a Enrique Freijo es indagar en su faceta académica.

Enrique Freijo inició sus primeros estudios reglados en las escuelas municipales de La Concha, en el ensanche de Bilbao, donde mostró ser buen estudiante y un alumno muy aventajado, «lo que le hizo experimentar el orgullo que su familia sentía por él». Finalizados los estudios de bachillerato en el colegio Santiago Apóstol de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (La Salle) con un excelente expediente académico, y guiado por sus lecturas sobre la teoría de la evolución de Darwin, decide estudiar Medicina, que inicia en Valencia en 1942 y continua al año siguiente en Salamanca donde los termina el 30 de junio de 1948 con un brillante expediente académico. Estudios de los cuales le gustaba destacar su estancia como alumno interno en el Servicio de Pediatría de la Facultad de Medicina. En Salamanca, Enrique se involucra en tal número de actividades que ha de restar horas al sueño para poderlas atender. Así, y por lo que respecta a su dimensión académica, durante el último curso de medicina daría «la gran sorpresa a su familia y amigos de desarrollar una vocación tardía», la de ser sacerdote; aunque «a diferencia de la gran mayoría de sacerdotes de su época, no se formó en un seminario sino que lo hizo en la residencia de estudiantes de D. Avelino López Castro», desde donde cursaría en la Universidad Pontificia los estudios de Teología y de Filosofía que finalizó en 1954 y 1955 respectivamente «con honores académicos de excelencia». Estos años fueron de un trabajo intelectual intenso, adquiriendo una formación biológica, médica, humanista, teológica y filosófica con la que afrontaría de forma solvente la realización de sus dos tesis doctorales. La primera tesis doctoral con la que obtuvo el doctorado en Medicina la realizó en el Seminario de la Cátedra de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Salamanca bajo la dirección del profesor doctor don Luís Sánchez Granjel, catedrático de la asignatura. La tesis doctoral, presentada en el año 1959 y calificada con «

sobresaliente cum laude», sería distinguida con el premio extraordinario de doctorado del curso 1958-59 y publicada por la Editorial Eset en 1966 bajo el título El problema religioso en la historia de la psicología médica contemporánea. Psicología y Religión en la obra de Segismundo Freud. Una investigación por la que, «siguiendo la tradición de la universidad salmantina, el nombre de Enrique quedó escrito con sangre de toro en las piedras doradas de la ciudad». En la introducción a la tesis doctoral, Enrique Freijo señala que con su trabajo había pretendido «estudiar de una manera completa los aspectos religiosos de la obra del gran psicólogo y médico vienés, Segismundo Freud, para completar una laguna existente en la dilatada literatura a la que el psicoanálisis freudiano dió lugar, ya que las ideas religiosas de Freud no habían sido, hasta la fecha, recogidas, sistematizadas y enjuiciadas con aquella detención y amplitud que la transcendencia del tema exigía». El texto lo divide en cuatro partes: en la primera intenta comprender, enjuiciar y resumir las principales obras freudianas referentes al tema religioso; mientras que en las otras tres, de forma expositiva y sistemática, estudia la concepción freudiana sobre el origen del sentimiento religioso en el individuo, sobre la evolución histórica de la conciencia religiosa a través de los tiempos, y sobre las conexiones de la religión con las doctrinas psicoanalíticas. La segunda tesis doctoral con la que obtendría el doctorado en Filosofía fue presentada en 1963 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Pontificia de Salamanca bajo la dirección del jesuita Mauricio de Iriarte. En esta nueva tesis titulada

El psicoanálisis de Freud y la psicología de la moral estudia la génesis y el desarrollo de la conciencia moral en la obra de Sigmund Freud. El trabajo doctoral, que obtuvo la mención «Summa cum Laude Probatus», sería publicado en 1966 por la Editorial Razón y Fe. Enrique Freijo, que en la introducción de la obra indica que la moralidad «está inscrita —más aún si cabe que la religiosidad— en la estructura de la personalidad…, de tal manera que es imposible llegar a una suficiente comprensión de ésta sin abordar de lleno la problemática psicoanalítica de la moral», estructura el trabajo en tres capítulos: en el primero expone las dos fuentes de la moral en el psicoanálisis: el origen y desarrollo de la conciencia moral en el individuo y el origen y desarrollo de la conciencia moral en la Humanidad; en el segundo analiza la educación moral en el psicoanálisis de Freud o lo que entiende como fundamentos de una «pedagogía psicoanalítica», también considerados como los aportes del psicoanálisis freudiano a la pedagogía; y en el tercero explica la psicología de la conciencia moral. Finaliza la tesis con un extraordinario resumen sobre su contenido, concluyendo que «el enjuiciamiento del psicoanálisis de S. Freud, especialmente de sus concepciones sobre la psicología de la moralidad, ha de tener en cuenta (varios) puntos que puedan facilitar una posible reelaboración de sus intuiciones y comprobaciones». Si con la presentación de este segundo trabajo doctoral, Enrique Freijo dió por finalizado su periodo de formación académica, con la publicación de ambas tesis dijo que «sirvieron para que el psicoanálisis, saber marginal en la España de la postguerra, tuviera una mayor aceptación en los ambientes eclesiásticos y académicos de la época».