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Deja a un lado tus miedos, tus dudas, la incertidumbre, y confía ciegamente en ti y en tu fortaleza interior, dice hoy mi horóscopo. Vale. De fortaleza exterior ando floja, que el brazo de murciélago me tiembla cada vez que me pongo a batir huevos. De la otra, de la interior, mejor ni hablamos.

El horóscopo me exige más que el gimnasio. Leo la predicción porque una, periodista de raza como es, tiene que documentarse antes de escribir sobre la marcha de Esperanza Gracia de las madrugadas de Tele 5. Veintisiete años ha estado preguntándole al espectador insomne si hay algo que le inquieta, le atormenta o le perturba.

Mujer, no hay que ser bruja para saber que, si estás viendo la televisión a las dos de la mañana, algo te come la cabeza. Si no, de qué.

Luego, para rematar, llega la teletienda y acabas comprándote una colcha antipedos. Y es ahí, en el momento en que vas a pagar, cuando viene al caso la frase de Stephen King que abre Los reyes de la casa, de Delphine de Vigan: «Tuvimos la oportunidad de cambiar el mundo y preferimos la teletienda».

Tuvimos la oportunidad de cambiar el mundo y preferimos el horóscopo. Normal, que lo otro es muy cansado.

Gracia finaliza su programa porque ya no tiene tanta audiencia como antes, que ahora la clientela consulta su destino móvil en mano.

Pero, para demostrar que el futuro no está escrito en las estrellas, baste recordar que Pablo Iglesias e Isabel Díaz Ayuso, agua y aceite, nacieron el mismo día del mismo año.

Solo tienen en común que les encanta viajar para fotografiarse con dictadores o similares. Bueno, y la necesidad de llamar la atención. Y el gusto por el espectáculo. Y la ambición. Y el narcisismo. A ver si va a tener razón el horóscopo.