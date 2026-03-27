Andalucía: el plebiscito

Creado: Actualizado:

La número dos de Sánchez ha reproducido el síndrome Chaves, aquel ministro de Felipe González que hizo famosa la frase «Me tendrá que llevar la Guardia Civil». Eso dijo cuando empezó a verse señalado para encabezar la candidatura socialista a la Junta de Andalucía.

No hizo falta que se lo llevaran los civiles en aquel año de gracia de 1990. Ganó las elecciones y se tiró veinte años en el Palacio de San Telmo. Además, fue un buen presidente, si no reducimos al caso de los EREs su paso por el cargo.

No es exactamente el mismo caso. La hasta ahora vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda marcha a Andalucia como los oficiales del Rey (siglos XVI y XVII) iban a los Tercios de Flandes a dejarse la vida. La vida política, se entiende. De ahí que, según me cuentan, haya intentado hasta el final convencer al presidente de que hiciera coincidir las elecciones andaluzas con las generarles. No pudo ser porque Sánchez no tiene ninguna prisa en adelantar la cuenta atrás de su caída como presidente de un gobierno dividido, un bloque parlamentario roto, un partido desangrado y la corrupción de cercanías que le tiene marcado en los juzgados.

Todo eso va en la mochila de la candidata socialista a la presidencia andaluza. Y me parece que no lo va a compensar su historial de 15 años de consejera (Sanidad y Hacienda) en anteriores gobiernos socialistas. «Conozco los planos de la Junta de Andalucia mejor que los de mi casa», suele decir Montero. Tampoco va a ser suficiente el ‘regalo’ de los 57.000 millones de euros más que le corresponderían a Andalucia en el todavía non nato sistema de financiación autonómica «singularizado» para Cataluña. En cambio, lo de Adamuz está muy cerca en el tiempo. Un ladrillo más en el peso muerto que lastra por igual al número uno y a la numero dos del sanchismo, con una facturación en las encuestas en las que la marca PP casi dobla a la PSOE en expectativa de voto (40%-21%).

Sin embargo, el pregón público de Montero es que ha sido llamada para acudir al rescate de los andaluces el próximo 17 de mayo, fecha elegida por el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilñla, para que esos andaluces se retraten.

¿Que se retraten sobre qué?

La pista la ha dado la propia candidata al asumir públicamente que ese domingo va a llevarse a cabo un plebiscito sobre la figura de Sánchez, dado que la figura de la «dos» es inseparable de la del «uno». Y que este es quien ha decidido que sea precisamente ella la que intente que el PSOE andaluz, vuelva a levantar cabeza en lo que históricamente fue un feudo del socialismo.