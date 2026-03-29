Entre las raíces y la diáspora

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Parece que fue ayer cuando sucedió algo en mi vida que no he podido olvidar. Fue algo acaecido hace ya más de sesenta años. Yo había terminado, con beca, mi bachillerato elemental, pero en La Bañeza, mi ciudad natal, no había un Instituto de Enseñanza Media donde continuar los estudios. Así que había que salir para ir a un lugar en el que lo hubiera. Podía haber salido para una ciudad más cercana, pero precisamente la beca me obligaba a ir muy lejos, a unos ¡setecientos kilómetros! de mi ciudad natal.

Mi padre vivió con preocupación esta situación, pero alguien —creo que fue nuestro querido amigo el periodista José Luis Baeza— le dijo aquello de «el chico vale» y que por tanto merecía la pena dar aquel salto en la distancia y en el tiempo. Así que salí para Córdoba a los quince años con una maleta que pesaba más que yo y en los trenes de entonces, los que implicaban más de veinticuatro horas de viaje.

Esta circunstancia que algunos considerarán con humor ligera me marcó para siempre, pero no sólo por cuanto en ella pudiese haber de pesadumbre, de alejamiento de los seres queridos, de prueba, sino por cuanto habría de tener de positivo, no sólo para completar mis estudios sino para abrirme repentinamente a otras realidades, pero sobre todo a la que habría de ser más importante: la del naci-miento a una vocación en la que creer y por la que apostar.

No es raro por ello otro detalle muy vivo: que a los dieciséis años, —una año después de aquella partida hacia el sur— escribiera mi primer artículo y mi primer poema. Mi primer artículo porque corría entonces el año 1962 y había muerto el poeta Leopoldo Panero. Fue entonces cuando aquel profesor de literatura, al que tanto le debo, me dijo: «¿Por qué no escribes un artículo sobre Panero, un poeta de tu tierra que acaba de morir? Luego te lo publicaremos en la revista del Colegio Luis de Góngora e incluso nos puedes dar una pequeña charla en las reuniones semanales de nuestra Agrupación Dintel».

Me parece que hoy, escribiendo estas líneas, también se cierra un círculo, el de mis noticias en prensa, que aparecieron precisamente en este periódico del que ahora se cumplen brillantemente sus 120 años de vida. Noticia y texto fueron con motivo de un premio que se me concedió con ocasión del bimilenario de la fundación de León y que se me entregó, nada menos, en el Teatro Emperador.

Señaladas estas circunstancias en las que el nacimiento de una vocación fue la clave, tuve luego que ir a muchos lugares del Oriente y del Occidente, porque en la vida, como acabamos de ver, uno no va mayormente donde quiere, sino adonde la misma vida le lleva. Pasé por ello a ser desde entonces un leonés de la diáspora: una persona que tuvo que sacar adelante su vida lejos su tierra, pero a la vez sin desprenderse nunca de ella.

A la vez, siempre fue posible el regreso cada verano a las tierras de León, lo que me permitía no sólo estar estrechamente en comunicación con ellas, sino valorar dónde se hallaban en realidad las raíces de mi vida, de mi vocación y de mi profesión: en el origen. Sin embargo —ésta es otra historia— había que hacerlo sin cegarme para que las raíces y las ramas de ese origen no me permitieran borrar el precioso bosque de la vida y de otras culturas.

Esta alusión a los veranos en mi tierra se dio de manera emblemáti-ca y muy radical durante los cuatro años en que residí en Italia escribiendo un libro en el que combinaba el testimoniar sobre las zonas más abandonadas entonces de nuestra tierra con la experiencia de vivir la cultura europea. (Este libro, Sepulcro en Tarquinia, acaba de cumplir los 50 años de vida y parece que resiste con su fuerte contraste.)

A los ojos de otros esta circunstancia de vivir otras tierras y culturas parece que fue muy importante, pues cuando más de treinta años después establecí mi residencia en nuestra comunidad, alguien me dijo con mordaz humor: «Pero ¿cómo has podido cam-biar Venecia por estas tierras?» Y así sucedió sin poderlo evitar: tuve que cambiar Italia y después el mundo o espíritu mediterráneo de una isla, al que tanto les debo, o el mismo Madrid, por mi tierra.

Tuve que apostar entonces, con no poca dificultad, por mi tierra y por mis raíces, pero siempre para vivir éstas con criterio de univer-salidad, pues siempre —como bien pensaron Mircea Eliade o Miguel Torga— en lo más local se puede ver y vivir lo más universal para el que contempla la realidad sin sectarismos, con ojos de pie-dad.

Sin embargo esa provincia mía de los ríos de León, de la fecundi-dad de sus riberas, se propagó de manera maravillosa en aquel libro y todavía hoy recorriendo muy de cerca las laderas de nuestras montañas tutelares: el Teleno, Peña Trevinca, la Aquiana; incluso más abajo, hacia ese querido valle zamorano de Vidriales, de bo-degas profundas, de donde salían las uvas y el vino para nuestro mercado semanal. O más abajo, hacia Salamanca, donde aquel rey nuestro, Alfonso IX, había fundado una de las primeras universi-dades del mundo.

Uno puede estar muy lejos de su tierra, pero a la vez y de distintas formas puede estar en comunicación con ella. Tal sucede de nuevo con esa pregunta que, allá donde vamos, se nos repite: «Pero ¿por qué esa literatura y esos escritores de su tierra»? Y es en esos momentos en que así se nos pregunta, cuando se cierra de una manera preciosa otro círculo de nuestra vida, el de tener raíces y haberlas proyectado, saliendo de la enramada que no nos deja ver, que nos ofusca, para contemplar ese bosque o laberinto, tan rico como complejo, que es la vida. ¡Bendita pues aquella pesada maleta de la adolescencia!

Sí, cualquier lugar es para los humanos un «centro del mundo» si nos comportamos sin sectarismo, si se vive con ojos de comprensión y de piedad. Es ese mismo «Centro del mundo» o símbolo escultórico precioso el que un artista bañezano de excepción, Antonio-Odón Alonso, ha creado para exponer permanente en La Casa de la Poesía. Una Casa en la que, con otra obra de Odón, homenajearemos pronto desde «la provincia» a Rainer María Rilke en el centenario de su muerte.

Por todo ello, la fusión entre las raíces de las que venimos y la diáspora es y estuvo justificada, fue provechosamente posible. A veces, hemos sido en la vida no lo que queríamos ser sino lo que debíamos ser. Y desde la independencia intelectual, «ese estado ideal —dicen algunos— que es posible si se puede resistir».