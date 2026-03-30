El Centro de Iniciativas Turísticas con los 120 años del periódico

Creado: Actualizado:

No me ha parecido muy gentil declinar la invitación de Diario de León a participar en esta sección (con motivo de su 120 aniversario) debido a las muchas atenciones que ellos han tenido con nosotros (CIT Santa Marina) a lo largo de nuestra más corta existencia; por ello, y a modo de correspondencia, les dedicamos esta sencilla, y espero que jugosa, colaboración sobre «lo nuestro».

Entré de alguna forma a ser parte del Diario cuando, ya hace muchos años, conocí a mi amigo y admirado Ignacio Linares, corresponsal en aquellos tiempos del Diario de León en Ponferrada. En uno de aquellos años me llevó a la calle Ave María y tecleando, él, una máquina de escribir LetterA, que tenía en una mini oficina, resumía al dictado cuanto yo le estaba contando. Eran anotaciones de prensa más bien cortas y, por lo que pude comprobar aquella tarde, un tanto imprevistas y, sobre todo, muy improvisadas, pero atentas, eso sí, y referidas a los eventos novedosos que se producían en El Bierzo. A mí, me sorprendió mucho que Ignacio no repasara su crónica, pero hoy lo entiendo perfectamente: el tiempo que le llevaría corregirla y ponerla más guapa suponía tiempo que a él le hacía falta para otras ocupaciones, sobre todo, de alterne.

A Yoli, su mujer, ya la identificaba por su prosodia, su voz impecable e inconfundible en la radio, aunque a ella no la conocía personalmente. Cuando la conocí, resultó toda una sorpresa muy agradable; su voz, que yo ya tenía interiorizada, se correspondía a la perfección con su delicadeza, su trato sereno y amable, que luego ha hecho que la amistad haya seguido afianzándose entre nosotros (su familia y el CIT)

Las siguientes interacciones con el Diario de León tuvieron a Roberto Arias de enlace, descendiente de mi pueblo, y con cuya familia, siempre, nos ha unido la vecindad y la familiaridad. Y, también, a Manolo Cachafeiro como protagonista, al que conocí en su primera etapa como corresponsal del Diario de León en Ponferrada de la mano de Ángel Ruiz, a la sazón nuestro brillante vicepresidente en aquellos años, hasta que tristemente falleció. ¡Qué gran pérdida irreparable e irreemplazable sufrimos!

La vuelta de Cachafeiro a Ponferrada como delegado del Diario de León facilitó nuestra relación e impulsó nuestras colaboraciones hasta que su imprevista muerte nos privó, de nuevo, de uno de nuestros amigos más queridos y colaboradores. ¡Vayan hoy, para ellos, nuestros sentimientos de duelo, de loas, de reconocimiento y admiración!

De todas formas, hemos contado desde los primeros años con la incesante colaboración de Manolo Macías, que ha sido el cronista más fiel de todos los acontecimientos que en nuestro Centro se han celebrado. Desde aquí le mandamos un fuerte abrazo a Macías. ¡Suerte y salud, Macías!

No quiero desviarme de lo que pretendo contar: «lo nuestro», es decir, Santa Marina, Las minas, el pantano y la Confederación, el tren de MSP, el CIT…

Santa Marina del Sil, de la que ya este Centro ha publicado varios libros (Santa Marina en su origen, Santa Marina siglo XX), famosa en su día por sus aguas, sus castaños y castañas, su pesca de truchas y anguilas, sus bueyes (éstos requieren crónica aparte), su vega y arboledas de chopos, fresnos y humeros, su Fiesta (Santa Marina, 18 de julio) y sus minas, se ha quedado privada de todo ello como consecuencia de la inundación del pantano de Bárcena, la supresión del ferrocarril de MSP y el cierre de sus minas. Sucesos éstos que no han afectado a Santa Marina solamente sino a todo el valle del Sil, pero ello no nos puede servir de consuelo; al contrario, agranda más las actuales consecuencias sobrevenidas.

Hoy voy a comentar el triste estado en que se encuentra la carretera olvidada, abandonada, que nos une con Congosto. Bien sabe la Administración, (Confederación H. Miño-Sil), que la construcción de esa carretera no fue algo graciable para los vecinos de estos pueblos, sino que surgió como consecuencia de la sustitución de un camino Real, que unía a Santa Marina con Congosto y que quedó inundado por el pantano. Conoce perfectamente dicha Administración el estado en el que se encuentra porque nosotros nos hemos venido encargando de recordárselo y su respuesta ha sido colocar carteles señalando que está cortada. ¿Quousque tándem abutere…?

No entendemos en Santa Marina, no queremos entender, cómo los alcaldes de los municipios perjudicados han sido tan poco reivindicativos con esta comunicación vial, pero, en cambio, sí lo han sido otros con otras carreteras similares (véase Camponaraya). Estando como estamos en una zona minera, y siendo objetivos prioritarios de la reconversión minera las infraestructuras y comunicaciones en ella, no se puede aceptar el abandono, sin ningún miramiento ni reparo, de uno de los trayectos que ya teníamos. Menos aún se entiende que sigan insistiendo, hoy en día, en que toda la recuperación de la zona debe fiarse al turismo. Turismo sin vías de comunicación es difícil de atraer.

Con este panorama tan poco alentador nace en el año 1982 el CIT, Centro de Iniciativas Turísticas de Santa Marina. En la mente de sus fundadores no predominan otras ideas que no tengan que ver con la nostalgia del pasado (siempre fue mejor), la recuperación de los lugares, recuerdos y vivencias que se nos fueron y el aprovechamiento de todos nuestros encantos y recursos para compensar aquellos tiempos mejores, ya perdidos. Nacen así los Festivales de la Carpa, extraña ésta (la carpa) pero a la que tuvimos que adoptar, llegando a conseguir en estos festivales participaciones y concurrencia sorprendentes de toda España.

Pretendía contar algo más de nuestras actividades, pero lo dejaremos para otra ocasión porque el espacio se me acaba. Volveremos a la carretera, así que me despido.

¡Gracias por su atención a Diario de León y a sus lectores y que sean otros 120 años más de información y periodismo de calidad!