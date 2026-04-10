Sin ciencia la sanidad se debilitaría, sin información veraz seríamos menos libres

Creado: Actualizado:

Queridos lectores,

Me gustaría iniciar este pequeño artículo felicitando al Diario de León por su 120 aniversario. Una coincidencia feliz hace que nosotros, el Instituto de Salud Carlos III, también estemos de celebración: Nacimos hace 40 años con la Ley General de Sanidad. Llegar hasta aquí, con más de un siglo a las espaldas, es una muestra del compromiso del equipo que trabaja en el Diario de León para informar puntualmente a la población leonesa, y también refleja la confianza de los lectores en un medio de comunicación que consideran relevante y creíble. Estas dos cualidades, compromiso y credibilidad, también son compartidas por nosotros. El ISCIII, que es como coloquialmente llamamos al Instituto, ha llegado hasta aquí haciendo realidad su misión de mejorar la salud a través de la ciencia. En la actualidad, el Instituto de Salud Carlos III es, lo digo con orgullo, la institución pública más importante en investigación biomédica. Me gustaría aprovechar este espacio para presentarme ante mis conciudadanos, como leonesa que soy, y comentar brevemente la relevancia del centro que tengo el honor de dirigir. Nací en la Bañeza, vine a León a estudiar en el colegio de las hermanas carmelitas, donde hice muy buenas amigas con las que sigo reuniéndome en esta preciosa ciudad. Estudié Medicina en Salamanca y vine a Madrid a hacer el MIR de Medicina Preventiva y Salud Pública. En 1990, empecé a trabajar en uno de los centros del ISCIII, el Centro Nacional de Epidemiología, en el servicio de epidemiología del cáncer. En el ISCIII he tenido la suerte de desarrollar toda mi carrera profesional, con excepción de dos estancias fuera, una en Baltimore (USA) y otra en Estocolmo (Suecia). Como epidemióloga del cáncer, mi principal interés ha sido el cáncer de mama. En 2017 pasé a dirigir la red de investigación en salud pública CIBERESP. Era la 1ª vez que ua mujer asumía la dirección de una de estas redes, un CIBER, así que acepté la responsabilidad que suponía este reto. En 2019 fui nombrada directora de mi centro. En 2020 llegó la pandemia. En el Centro Nacional de Epidemiología trabajamos muchísimo. Tuve la oportunidad de coordinar el Estudio Nacional de Seroprevalencia, que llevamos a cabo en colaboración con el Ministerio de Sanidad y los profesionales de atención primaria. Este trabajo, que tuvo una gran repercusión internacional, fue posible gracias a la generosa respuesta masiva de los ciudadanos invitados la participar. Miguel Hernán, investigador de Harvard, afirmó entonces que este estudio había sido un regalo de España al mundo, porque arrojamos luz sobre la distribución del virus y otras cuestiones clave para afrontar la pandemia. En 2021 asumí la dirección de la cohorte IMPaCT, un gran proyecto financiado por el ISCIII que recoge información y muestras de los ciudadanos atendidos en 51 centros de atención primaria de todas las CCAA. Toda la información recogida podrá ser utilizada por la comunidad científica para investigar sobre las principales enfermedades de nuestra población. Los responsables en Castilla y León han elegido el centro de salud de Benavides como uno de los nodos del estudio, todavía en marcha. A principios de 2024, me propusieron la dirección del ISCIII y acepté. No soy la primera mujer dirigiendo el instituto, mis predecesoras, Flora de Pablo y Raquel Yotti, ya rompieron ese techo de cristal. No obstante, sí es la primera vez que una investigadora del propio instituto llega a la dirección. Como comentaba antes, el Instituto de Salud Carlos III es el principal organismo público en investigación biosanitaria y salud pública del país. Se trata de una institución compleja. Por una parte, financiamos la investigación que se lleva a cabo por y para el sistema nacional de salud. A través de las convocatorias de la “Acción Estratégica en Salud”, financiamos contratos para iniciar y consolidar la carrera investigadora, proyectos de investigación, ensayos clínicos académicos y proyectos de innovación. Precisamente este año vinimos aquí a León a presentar este conjunto de convocatorias. Pero no solo somos una agencia financiadora. También acreditamos y coordinamos redes de investigación como el CIBER (Consorcio de Investigación Biomédica en Red) que mencionaba antes, o los Institutos de Investigación Sanitaria (IIS), que combinan la actividad investigadora de uno o varios hospitales, la universidad, los centros de atención primaria y otros centros tecnológicos situados en el entorno. Acreditamos estos institutos, que constituyen una red de excelencia. Entre los 36 existentes, contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de Salamanca, y me consta que otros hospitales y universidades, incluido León, trabajan activamente para conseguir este sello de excelencia. Proporcionamos apoyo para la investigación biomédica mediante nuestras plataformas de ensayos clínicos (SCREN), innovación (ITEMAS) y la red de biobancos y biomodelos. Financiamos también redes temáticas de investigación, orientadas a distintos objetivos, como al abordaje de la cronicidad o las terapias avanzadas. Es importante que nos sintamos orgullosos como españoles de nuestro papel internacional en este ámbito, las terapias avanzadas, y también en ensayos clínicos, ya que somos líderes en Europa. Finalmente, los centros propios del ISCIII llevan a cabo investigación y también prestan servicios científico técnicos. Sólo hace falta recordar la pandemia y la labor del Centro Nacional de Microbiología y de mi propio centro, o la contribución del Centro Nacional de Sanidad Ambiental tras la erupción del volcán de La Palma. Hemos llegado hasta aquí gracias a la confianza depositada en nosotros por las autoridades sanitarias y científicas, los investigadores del sistema nacional de salud y en último término los ciudadanos, de cuyos impuestos nacen los fondos que hacen posible un sistema de salud público y gratuito que aprende y mejora a través de la investigación. De hecho, mantenemos un diálogo abierto con las asociaciones de pacientes para entender la ciencia también desde su perspectiva. Querido Diario de León, aunque en ámbitos diferentes, esa interrelación entre lo que hacemos y aspiramos a crear y consolidar nos une. Sin buena ciencia y buenos científicos el sistema sanitario se debilitaría, sin información veraz los ciudadanos seríamos menos libres. Precisamente, la jornada conmemorativa que estamos organizando desde el ISCIII el 20 de mayo, “Ciencia, salud y Sociedad”, gira en torno a la importancia de la información y la relación entre información y ciencia. Tendrá lugar en el Caixaforum de Madrid. Estáis todos invitados.