Amantes instruidas

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Una amante debe serlo como aquellas legendarias que tenían en otros tiempos los reyes franceses. Como Jeanne du Barry, última amante oficial de Luis XV.

Como Anne Pingeot, amante en su día de Mitterrand (los presidentes franceses, salvo por el sufragio, son más reyes que los reyes de algunos países europeos).

Una amante de verdad no pretende que su mantenedor se divorcie. Eso no entra en las previsiones. Ser amante es una institución, una categoría en sí misma que se deteriora si la amante (el amante) llega al matrimonio con quien le ha puesto el piso.

Eso es otra ventanilla. Jéssica Rodríguez cortó en 2019. No quería seguir otros cuatro años con quien no se iba a divorciar mientras fuera ministro.

Por orden del rey ya enfermo, Du Barry abandonó Versalles. Así son las cosas cuando toca afrontar la realidad.

Jéssica dijo el martes: «Y me ordenaron dejar el piso de manera ipso facta». Luego se hizo dentista. Claudia Montes ayer: «Iniciamos una relación de amistad y una relación virtual. Me ayudó a culturizarme un poco en el tema de la política». Ábalos Higgins.