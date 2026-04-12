De Puente Castro al ‘Dream Team’ campeón

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Querido Diario de León: cada vez tengo que remontarme más atrás. Los años pasan para todos. Recuerdo los logros de una trayectoria deportiva, siempre emocional, antes, durante y después de ser profesional. Lo primero, aunque no te des cuenta hasta el final, es reconocer que lo que te lleva a perseguir y conseguir algunas metas, aparte del ADN Puente Castro, son todos esos valores que van asociados al deporte, esfuerzo, constancia, compañerismo, superación, respeto, trabajo en equipo, etcétera. Todos, sin duda, necesarios para integrarse en la sociedad y en cualquier equipo con más posibilidades de éxito.

Destacar que de niño el fútbol me dio muchas oportunidades. Estancias en los más grandes clubes del país para compararme con otros chicos, representar a tu ciudad y comunidad en selecciones, ser referente para mis compañeros y amigos, causa por la que de adolescente rechazaba salir de casa.

Una vez superado el miedo y aceptar el reto de intentar ser futbolista, conseguí en Valladolid ir superando etapas, con más dedicación, esfuerzo y sacrificio, ya que mi físico y convicción me ayudaban bastante hasta lograr el deseado oficio. Ya había conseguido el sueño, cuando manteniendo los valores van apareciendo nuevas metas.

Representé a España sub-21 y ganamos el primer Europeo. La ambición por crecer me abrió la posibilidad de jugar y ganar más títulos. Formé parte de ese ‘Dream Team’, con el que el FC Barcelona consiguió la Copa de Europa de 1992 y tres Ligas, una época que es inevitable compararla cada vez que se hace un recuerdo del pasado. Fueron tres o cuatro años en los que se cambió la filosofía de juego del club que aún está vigente y que, además, se ha trasladado a la selección española en cuanto a la posesión de balón y la paciencia.

El Barcelona es lo que es hoy por la impronta que dejó Johan Cruyff. Quien le ha tenido como entrenador tiene su propia ventaja ya que hay cosas que, inevitablemente, vas a tratar de aplicar.

Guardiola tiene mucho de Cruyff. Todos los que tuvimos la fortuna de estar a sus órdenes, incluso los que en aquella época no hablaban bien de él, ahora le halagan. Nadie como él ha manejado un grupo. El trato que recibí fue espectacular e inmejorable. Me sentí todo un privilegiado.

Con el Atlético de Madrid la Copa del Rey. Después, jugar en el Valencia y sobre todo poder elegir destino para retirarme en el mismo club que me abrió la puerta de la mejor profesión del mundo, la de futbolista, en Real Valladolid. También la de ser jugador de la selección española, un gran orgullo.

Siempre seré futbolista. Mi relación con los que en su día fueron mis compañeros no la perderé nunca. Lo mejor es cuando quedo con ellos. Cada vez que nos citamos lo pasamos en grande. Enseguida nos asaltan los recuerdos. Para mí fue algo imborrable.

Mi vida Sin menospreciar los títulos, mis mejores logros han sido las vivencias, que a través del tiempo y echando la vista atrás, con las de mantener la amistad de tantos y la admiración de muchos, gracias a esos valores que sigo cultivando ahora en niños y mayores, en busca de seguir disfrutando del deporte y de la vida. Y que mi querido Diario de León siga contándolo.