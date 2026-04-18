A qué juegan

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Dicen que el fútbol es lo más importante de las cosas que no tienen importancia, pero la actualidad está tan desquiciada que hasta los refranes han perdido su esplendor, como si se hubiera impuesto una nueva ética del orden y sus principios. El caso es que si aplicamos esa frase, atribuida a Valdano, nos encontramos con que el fútbol, al final, va a ser más importante de lo que pensamos.

Si tenemos en cuenta que el Mundial se juega este verano en Estados Unidos, Canadá y México, y que el primero de ellos lleva meses rompiendo lazos, alianzas y hasta atacando otros países gracias a su animoso mandatario, el resultado es que lo que debería de ser una fiesta deportiva regada de millones en contratos publicitarios y banderas y ostentosas cifras de «share», se va a convertir en una representación farisea de la actualidad geopolítica. Rusia está excluida de todas las competiciones de la Fifa y la Uefa, desde que Putin inició la invasión de Ucrania, ¿pero cómo encaja el conflicto bélico de Oriente Medio en el juego?

El pasado 28 de febrero, Estados Unidos e Israel iniciaron sus ataques contra Irán, y lo que iba a ser algo rápido, sigue enquistado sin visos de avanzar a pesar de los diálogos, las treguas y los eufemismos. Cuando empezaron los bombardeos, Teherán solicitó a la Fifa no disputar sus partidos de la fase de grupos en suelo norteamericano y trasladarlos a estadios mexicanos. Pero la respuesta ha sido no: Irán jugará en Seattle y Los Ángeles contra las selecciones de Egipto, Nueva Zelanda y Bélgica, como estaba previsto. No es la primera vez que el deporte cruza a los dos países y convierte el fútbol en una columna de humo.

En el Mundial de Francia de 1998 aparcaron sus tensiones. Al inicio del encuentro, los jugadores iraníes entregaron una rosa blanca a cada jugador estadounidense y el partido lo acabó ganando Irán por 2-1. ¿Cómo fue posible aquello en un tiempo en el que el ayatolá Jomeini llamaba «Gran Satán» a Estados Unidos? Las reuniones previas entre directivos y organizadores garantizaron el «fair play» e hicieron posible el juego, que tenía más de ejercicio diplomático que de mero partido. En el último Mundial de Qatar volvieron a cruzarse y esa vez ganaron los norteamericanos. Este verano, sin embargo, las metáforas bélicas que se manosean en el fútbol van a estar bien tiradas.