Prioridad personal

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La primera prioridad es ocupar el poder. Lo que haya que hacer para alcanzarlo es secundario. Así nos lo están demostrando los jerifaltes de Vox y muchos de los altos cargos del PP dispuestos a actuar de comparsas y a tragarse sus convicciones con la sonrisa de quien embucha cicuta. Sus convicciones y sus propias palabras. María Guardiola es solo un ejemplo. Sus declaraciones anteriores a los pactos con Vox quedan reducidas a bravatas. Sus excusas posteriores sencillamente son un muestrario de la ridiculez y un emblema de que la prioridad es eso, el poder. Prioridad nacional. Apelación de la extrema derecha para caldear el caldeado ambiente de la población más necesitada. Y de la más intransigente. Azuzar camino de las urnas a aquellos que precisan de ayudas públicas, los que se encuentran en los márgenes. La llamada zona de exclusión. A ellos y a los patrioteros sin norte va dirigida la idea. Un concepto tan vago como eficaz para quien tiene el agua o la soga al cuello. Para quienes administran la escasez o están a las puertas de la miseria saber si se trata de una cuestión constitucional o no tiene el mismo sentido que discutir sobre el sexo de los ángeles. Baile de avasallados. Vox dirigiendo la orquesta. Y el PP esperando que le den entrada para chocar los platillos en la firma de los acuerdos y haciendo penosos equilibrios entre el arraigo y la prioridad nacional. Diciendo digo y diego al mismo tiempo. Lo que haya que firmar. Luego habrá tiempo para desdecirse. Dios proveerá. No importa si la cosa suena a renuncia de conquistas sociales o a vaguedades de ese tipo. Olvido para los olvidados. Los de Vox han jurado que no van a dejar morirse en las puertas de un hospital a un accidentado. Aunque sea negro. Buen corazón. Otra cosa es que tenga una enfermedad grave. Esa se la tendrán que curar los chamanes de su tribu. Los españoles primero. Quien más cotice tendrá más derechos. Que se mueran los feos, decía aquella canción en la vieja película de Basilio Martín Patino. Los feos y los pobres. La extranjería. Remover el avispero. Los españoles primero y el primero entre ellos Santiago Abascal. Ortega Smith, Olona, Espinosa de los Monteros: piedras para construir la calzada que lleva al poder, a la cumbre de una pirámide desde donde se dictan los mandamientos de la nueva España. Por mí primero y por todos mis compañeros, decíamos en un juego infantil. Variante del escondite. Abascal lo retoma en versión patriotera. Y en el PP se esconden detrás de los arbustos, corretean. Aceptan las reglas que les impone el balandrón del barrio. Todo por esa patria irrenunciable que es uno mismo.