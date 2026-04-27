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El 21 de junio de 1922, apenas dos semanas después del nacimiento de la Sociedad Deportiva Ponferradina, los lectores de Diario de León —por entonces con una trayectoria de 16 años— se encontraron en sus páginas con una breve noticia: «Se ha fundado en Ponferrada una nueva sociedad de balompié».

Esa es la primera vez en la que la Deportiva aparece reflejada en la prensa y es también, por tanto, el inicio de un vínculo que se extiende ya desde hace más de un siglo. Diario de León ha sido desde entonces testigo y notario de la evolución del club, de sus alegrías y de sus desventuras. En sus páginas ha quedado reflejada la huella de una historia compartida que continúa.

Coincidiendo con su 120 aniversario, el Diario me invita a repasar en sus páginas mi trayectoria al frente de la SD Ponferradina. Son ya más de 26 años desde que asumí la presidencia del club en enero de 2000 y 29 si añadimos mi etapa anterior como integrante de la directiva.

Creo en el trabajo intenso, eficaz y discreto. También en la combinación de los objetivos ambiciosos con la actitud humilde y respetuosa. Desde el primer momento he aplicado esos principios a la gestión del club.

En aquel arranque del siglo XXI partimos de una situación complicada en lo económico y con mi primer reto deportivo de consolidar al equipo en Segunda División B. Desde ese inicio, con el apoyo de una afición entregada y de un gran grupo de trabajadores y colaboradores, el club ha experimentado un crecimiento constante tanto en lo deportivo como en lo institucional.

No puedo dejar de mencionar como el hito más inolvidable el primer ascenso de la Deportiva a Segunda División, conseguido el 25 de junio de 2006. Cuando pronto se van a cumplir 20 años de ese momento, revivimos todas aquellas emociones y recordamos lo difícil que fue conseguirlo. Ahora sabemos que fue un paso adelante que nos llevó a todo lo que estaba por vivir.

Tras aquella histórica jornada en Alicante, la Deportiva ha tenido la oportunidad de celebrar otros tres ascensos a Segunda División. En este periodo, ha disfrutado de diez temporadas en la categoría de plata y se ha ganado el cariño y el respeto de nuestro fútbol.

En el plano institucional, en toda esta etapa hemos trabajado con constancia para dotar al club de los mejores medios posibles en todos los ámbitos. En aquellos primeros años, logramos reconducir la difícil situación que atravesó la Deportiva en los años 90 con el objetivo de sanear y afianzar su economía.

Poco a poco, pudimos dar pasos para acrecentar el patrimonio del club, convertido ya en Sociedad Anónima Deportiva, y para mejorar sus instalaciones. En este sentido, es de destacar la gran reforma que se realizó en El Toralín en 2022, coincidiendo con el centenario de la fundación de la entidad.

Ahora, la SD Ponferradina y su tierra cuentan con un estadio con todas las comodidades tanto para los aficionados como para los profesionales. Considero que para todos los blanquiazules es un orgullo disponer de un estadio que merece los elogios de todos cuantos nos visitan.

Obviamente, en todos estos años también ha habido momentos para las dificultades y los sinsabores. Hay que ser conscientes de que el fútbol no es una cuestión matemática. Aunque el esfuerzo y la dedicación sean idénticos, los resultados pueden variar y la derrota es inherente al deporte.

La clave es estar preparados para afrontar las complicaciones, que, antes o después, siempre llegan. Nuestra fórmula es ser humildes en la victoria y fuertes en la derrota. Tratamos de mantener siempre nuestra línea y la calma para tomar decisiones pensando no sólo en los resultados a corto plazo, sino también en el futuro de la institución. Somos responsables del legado que nos dejaron todos nuestros predecesores en la historia centenaria del club y somos los encargados de dejar firmes sus cimientos para quienes nos sucedan.

Por otra parte, también me gustaría destacar el compromiso de la SD Ponferradina con su tierra. Como berciano, considero que es una responsabilidad colectiva hacer todo lo posible por revitalizar una zona que, en los últimos años, se ha visto castigada por múltiples crisis.

Golpes como la desaparición de la minería o de las centrales térmicas han acabado con gran parte del tejido económico del Bierzo. Pese a ello, creo que no podemos caer en el desánimo. Pasó ya el tiempo de los lamentos y es la hora de trabajar entre todos en busca de nuevos caminos hacia el futuro.

Eso sí, para ello es indispensable el apoyo de las instituciones. Basta comprobar el estado de las diferentes infraestructuras de transporte para ver que el Bierzo ha recibido un olvido que no merece. Como hago en cada oportunidad que se me ofrece, aprovecho esta que me da Diario de León para reclamar inversiones que ayuden a desarrollar todo el potencial que tiene esta tierra.

No quiero terminar sin dar las gracias a todos los que han estado a mi lado en estos años, empezando por mi familia. También a todos los consejeros, trabajadores y colaboradores de la SD Ponferradina, a los jugadores y técnicos que han sumado sus esfuerzos al equipo, así como a las instituciones y patrocinadores que nos apoyan. Y especialmente a nuestra afición, la que siempre está con la Deportiva en lo bueno y en lo malo, dando ejemplo de amor a sus colores siguiendo fielmente a su equipo.

Gracias también a los medios de comunicación y, como no, a Diario de León. Su labor informativa es el reflejo de los casi 104 años de vida de la SD Ponferradina. Agradezco el trabajo y el trato de todos los informadores que desde el inicio hasta hoy han narrado y retratado la trayectoria de la Deportiva para los lectores del periódico. Ojalá vengan grandes historias en blanquiazul para vivir, contar y compartir.