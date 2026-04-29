Ahora Vestas vive la polémica en Daimiel

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Comisiones Obreras-Industria eligió ayer Ciudad Real como su lugar central para conmemorar el Día Mundial de la Seguridad y la Salud Laboral. Y lo hizo por su actitud muy crítica hacia una vieja conocida de León, la empresa Vestas. La que en su día fue buque insignia en el origen del polígono de Villadangos del Páramo acabó abandonándolo, aunque sigue activa en Daimiel. Allí, según la nota difundida por el sindicato, los trabajadores «no dejan de enfermar mientras la dirección mira para otro lado». El sindicato denunció la situación y se concentró ante la patronal y el Ayuntamiento. Y llamó a la Junta de Castilla-La Mancha a activar su sistema de salud.