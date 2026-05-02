Apuntes políticos hasta la Guerra Civil (1936-39)

Creado: Actualizado:

LLa palabra política deriva del término griego «polis» que significa ciudad. De aquí surgirá el concepto democracia que equivale al «gobierno del pueblo». Desde la más remota antigüedad las sociedades humanas han sido dirigidas por hombres o instituciones de diferentes ideologías lo que nos ha conducido a la actual formación de partidos políticos. Antigua e históricamente existió el llamado Antiguo Régimen en el que el poder lo ostentaba el rey la aristocracia. Al llegar la Revolución Francesa (1789) la situación cambiará totalmente apareciendo el liberalismo y el nacionalismo, conceptos referidos a la libertad y al derecho de las nacionalidades.

En España, con la formación de partidos políticos desde la invasión napoleónica y el reinado del absolutista monarca Fernando VII, podemos establecer un esquema de organización pública en función de las ideologías imperantes en nuestra nación, muy influenciadas al menos en los primeros años, por el pensamiento predominante en Europa en cada momento. Fallecido aquel rey se impondrá definitivamente en nuestro país el liberalismo procedente de la nación vecina. En los primeros momentos destacan dos grupos: Absolutistas, divididos en dos ramas, una más tradicionalista con ideas anacrónicas, muy poco evolucionadas, que terminará por desaparecer, otra, aunque más evolucionada y opuesta al pensamiento moderno que llega del extranjero, en un elevado grado, quiere mantener las antiguas estructuras políticas y sociales que habían imperado en España hasta comienzos del siglo XIX. Sus seguidores, incluidos muchos sectores de las altas jerarquías de la Iglesia y del bajo clero, se llamaron al principio apostólicos, y posteriormente, carlistas porque consideraban que Don Carlos, hermano del difunto Fernando VII era a quien correspondía recibir la Corona del Reino de España, y no a su sobrina, la futura Isabel II. Al no admitir la Ley de la Pragmática Sanción, basada en las leyes de Sucesión al Trono elaboradas por el rey Alfonso X El Sabio, y sí la Ley Sálica francesa, se iniciaron las guerras carlistas que no finalizaron hasta el reinado de Alfonso XII. El otro grupo fue el Liberal que se impondrá en las Cortes de Cádiz al aprobarse la Constitución de 1812. Por diferencias internas entre ellos surgirán también dos ramas: una, la más moderada, era partidaria de poner en marcha una serie de reformas continuas pero procurando que no se alterara el orden social. Más adelante se llamarán conservadores. La otra, desea que se realicen también reformas pero con la mayor rapidez posible pero sin considerar que pueden terminar en posibles procesos revolucionarios. Posteriormente se conocerán como progresistas. Un partido político que adquirió gran relevancia fue La Unión Liberal, organizado por el general O´Donell, que agrupaba a las gentes más moderadas del progresismo y a los más avanzados del conservadurismo. Vemos también la presencia de un Partido Democrático que surge en Abril de 1849 como escisión del Partido Progresista. Tiene muchas connotaciones republicanas. Aparece meses después de la revolución de 1848 que conmocionó a toda Europa. Entre sus principios básicos, muy numerosos, estuvieron: Pleno reconocimiento de los derechos de los ciudadanos y de las libertades individuales, aceptación del sufragio universal masculino, desamortización de todos los bienes de la Iglesia incluso del clero secular, se habla ya del asociacionismo y de la libertad completa de imprenta como medio difusor de todo tipo de ideas, la supresión de las quintas, considera que es el Estado el que debe acabar con todas las desigualdades sociales por ello cree que hay que establecer un sistema fiscal más justo, y sobre todo, que la educación primaria debe ser obligatoria y gratuita para todos... Políticamente sólo admite una Cámara: el Congreso. Dos fueron sus principales periódicos: El Siglo y La Discusión. El Partido republicano se constituyó como forma de gobierno opuesta a la monarquía. En España hemos tenido dos Repúblicas. La primera abarca desde el 11 de Febrero de 1873 al 3 de Enero de 1874, es decir, no llegó a durar un año y en esos meses hubo cuatro presidentes: Figueras, Pi i Margall, Salmerón y Castelar. La segunda se extiende desde 1931 hasta 1939, momento en que finaliza la Guerra Civil española con el triunfo del general Franco en que se estableció en España una dictadura militar. Existen multitud de obras escritas sobre la Historia Contemporánea de España, citamos dos de carácter general:

Historia Básica de la España Actual, cuyo autor es Ricardo de la Cierva y España 1808-1939 de Raymond Carr.