Danzar con lágrimas

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Creemos que no nos necesitamos. Huimos de lo colectivo. Abandonamos lo común. Y el mundo se hunde en el dolor de las guerras mientras unos pocos se enriquecen a costa de la maquinaria de la muerte.

Y, sin embargo, hay luces que aún guían nuestras esperanzas. Una palabra, un movimiento, una acción pueden ser revolucionarios. Benditas sean las personas que llevan esas antorchas en medio de esta oscuridad.

La coreógrafa canadiense Crystal Pite fue una de las luces de esta semana. Nos hizo danzar con sus palabras para el manifiesto del Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, compartido por más de 150 países. En León, la bailarina y también coreógrafa y emprendedora María Casares, fue su voz, sus brazos, su cuerpo y sus lágrimas al leerlo en el Auditorio de León.

La danza es un lenguaje universal y accesible a todos los cuerpos sin distinción, viene a decir el manifiesto, que merece ser leído íntegramente. «Somos bailarines, todos nosotros. La vida nos mueve, la vida nos danza».

Detrás del telón esperaba su momento el grupo «Danza porque sí» con el anticipo de su pieza «De barrio, barrio» y el alumnado de la Escuela Municipal de Música, Danza y Artes Escénicas del Ayuntamiento de León.

La danza, apunta Pite, es una acción, una creación que, como todas las artes, puede contribuir a sanar al mundo en un momento tan convulso: «A través de la creatividad, vamos acumulando resistencia y esperanza mediante pequeños actos de valentía, curiosidad, cuidado y colaboración».

La danza de cada día nos mueve y nos conmueve. Nos ayuda a conocernos y encontrarnos con el otro. A explorar límites y a respetar a otros cuerpos. A ser conscientes de que cualquier movimiento tiene una dirección, un placer, una sorpresa o una decepción.

Y así, con el cuerpo habitado por nosotros mismos, podemos soportar los gritos histriónicos e histéricos de un Trump que, si se ve chafado por su guerra contra Irán, vuelve a las andadas para amenazar a Cuba como el matón que es.

Frente al lenguaje del poder nos queda la danza, la acción, la palabra, aunque sea estrellada contra un muro, nuestro cuerpo en movimiento, nuestros brazos abiertos y la alegría efímera de las amapolas que empiezan a sonrojar los campos.

Porque «en la danza y en el acto de crearla», dice Crystal Pite, «encontramos la prueba de que la humanidad es algo más que su último fracaso colectivo».

Tal vez por esto me pareció esta vez que las marchas que mantienen la llama de las luchas obreras en el 1º de Mayo tienen también algo de danza, un punto de encuentro de lo colectivo y de reflexión sobre lo común que no queremos perder. La dignidad, los derechos humanos, el amor... como motores de transformación, esa fuerza que mueve a la gente a pinar un mayo en un pueblo sin mozos con un tractor. Con la sensación de que hasta las lágrimas danzan.