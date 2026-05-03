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Como ni la Real Academia de la Lengua que se habla de la raya de Pajares abajo y de la linde de Izagre arriba, ni la IA, ni los youtubers con carné de pisapraos se atreven con la encomienda de redactar un diccionario para traducir del cazurro al castellano, el Gobierno ha empezado a adaptar a su modo el giro con el que los leoneses despachamos la negativa más rotonda. Cuando queremos sentenciar que no terminamos por soltar un sí, por los cojones que, en los despachos de Madrid, como en los de Valladolid, han reinterpretado a su manera. Más finos, cuando quieren negarnos un proyecto, lo envuelven en la fórmula diplomática del sí, pero cuando se haga el estudio. Mira que nos tienen acostumbrados, aunque no acabamos de entenderlos del todo hasta que, como sucedió esta semana, el Ministerio de Transportes, Movilidad Sostenible y lo que le interese al cagalindes de Óscar Puente se descuelga con una nota de prensa enlatada en la que publicita cómo va uno de esos informes de viabilidad, ajustado a la reapertura del tren Ruta de la Plata. Tocaba que lo hubiesen entregado, porque lo anunciaron para dos años y de eso ya se sumaron dos primaveras con granizo del que hace furacos en los canalones. Pero, mejor que eso, dónde va a parar, la propaganda con fotos del secretario de Estado, sentado a la mesa con varios diputados socialistas, incluido el elegido por la circunscripción de León, se despachó con el aviso de un «avance en la elaboración», motivado en una nueva ampliación del plazo. Tampoco hay prisa. La línea de Plasencia a Astorga se cerró en 1985 y, al ritmo galopante de pérdida poblacional del oeste, a lo mejor para cuando acaben de estudiarlo no queda nadie.

El proyecto puede mirarse en el espejo de Torneros, cuyos estudios encargó el PSOE, enterró el PP y, cuando dudan por aquí de qué se trata ese polígono ferroviario y la plataforma intermodal hay que mandarles al Páramo de San Isidro, en Valladolid, donde terminaron por ejecutar el complejo. Aunque, cuando se pregunta en León, siempre aclaran que está en estudio, como el lazo del Manzanal, la vuelta de Feve a la estación, la segunda fase de San Marcos, la A 60, la AP 76... Tenemos estudios por encima de nuestras posibilidades que se deben a error de traducción. ¿Los van a hacer? Sí, por los cojones.