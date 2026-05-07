Jubilación temprana

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La mayoría de la gente ansía jubilarse lo más rápidamente posible, incluso para algunos es un deseo que tarda en realizarse más de lo debido. Llegamos al extremo de no tener reparo en , si fuera posible, dilapidar años de nuestras vidas y entregarlos como moneda de cambio para una precipitación de nuestra jubilación.

Las razones de todo este sin sentido y desazón creo que se encuentran en que no estamos satisfechos con cuestiones determinantes que definen nuestras vidas como el trabajo, el tiempo libre o la asunción de responsabilidades. Nos generan estrés y son en gran parte responsables de nuestras cuotas de infelicidad. Conozco a pocas personas que estén satisfechas con su trabajo y casi ninguna a las que les aporte algo positivo como que les ayude a mejorar su percepción de este mundo. Parece que el castigo bíblico ha hecho su trabajo y precisamente entendemos el trabajo como un castigo y no como una posibilidad de crecimiento personal. A medida que cumplimos años y la experiencia laboral va haciendo mella a través de la rutina, el desencanto y la falta de paciencia, el trabajo se convierte en un calvario que se hace difícil de soportar con la fortaleza humana. La pregunta preferida entre aquellos que ya nos encontramos vislumbrando el fin del túnel laboral es: ¿ya te jubilaste? El encuestador no suele esperar la respuesta y responde de oficio comunicándonos su situación laboral o de retiro. En el primer caso, con cierto grado de pesar dependiendo este del mayor o menor tiempo que le reste para alcanzar la tan deseada meta. En el segundo caso, exhibiendo una amplia sonrisa, nos comunica su estado de gracia con una manifestación de alegría que no profesaba desde su más tierna infancia cuando los Reyes Magos le traían regalos en Navidad. No conozco a casi nadie que si tuviera la oportunidad volvería a trabajar una vez jubilado. Es algo parecido a la muerte. Una vez que pasas el umbral ya nadie vuelve. No sé si es debido a que se está muy bien del otro lado, o simplemente no se puede volver. En el caso de la jubilación, gracias a Dios, los jubilados nos pueden transmitir sus impresiones de primera mano. Esta idea de la bondad de la jubilación es de las pocas cosas en las que casi todos estamos de acuerdo. Pero, no deja de ser llamativo en aquellas personas que han sido durante décadas referentes profesionales y a los que les gustaba su trabajo, e incluso lo disfrutaban, que no apuesten por la opción de abandonar el estado de jubilado aunque sea ocasionalmente. Se habla de hobbies, tiempo para uno mismo, de la falta de responsabilidades que nos agobian o nos hacen más incómoda la vida. Todo esto no existe en el mundo de la jubilación. Es como si una paz interna y temporal inmediata a la eterna se hubiera alcanzado por la firma administrativa que nos concede el estatus de retirado del servicio como si fuéramos robots. No creo que haya mérito alguno en alcanzar este estado de felicidad una vez que nos hemos jubilado. No lo creo porque el precio que debemos pagar es muy alto. Alcanzamos la jubilación a edades en las que la juventud nos ha abandonado y con ella todo lo de intenso e imprevisible que tiene la vida. Nos engañamos creyendo que dejamos atrás toda una historia personal y que nuestras vidas todavía están llenas de proyectos sin darnos cuenta de que el reloj corre de forma vertiginosa en nuestra contra. Un engaño que, lamentablemente, no durará mucho tiempo por razones biológicas. Creo que el mérito está en alcanzar ese estado de paz y felicidad durante nuestra vida antes de la jubilación. Una jubilación a tiempo, afrontando el trabajo como un medio para alcanzar la felicidad y consiguiendo que nada nos perturbe. Sin ataduras a lo superfluo y sin dejar que las circunstancias nos esclavicen. Si alguien lo consigue, por favor que comparta el secreto. Epicteto casi lo consiguió; pero no.