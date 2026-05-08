La 'cadena perpetua' que sufre Eras

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En Eras de Renueva el hartazgo por la acumulación de eventos que asfixian el barrio es evidente. A lo largo del año son incontables las carreras, marchas, concentraciones de todo tipo de vehículos, protestas, rallies y un largo etc... que emplean sus calles. Muchas son en fines de semana pero también las hay en jornadas de alto voltaje. Ocurrió ayer con la Vuelta a España Femenina en plena hora punta. El colapso fue enorme. Y también incluyó una vez más el habitual episodio de complicaciones para aparcar. El Ayuntamiento de León cierra la zona naranja situada enfrente a la Junta en incontables jornadas a lo largo del año como sede de todo tipo de eventos, ferias, exposiciones, concentraciones... incluso algún que otro circo...