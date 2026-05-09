El eco vasco del caso Villamanín

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El Gordo de la Lotería de Navidad de Villamanín ha generado muchas lágrimas y bastantes sudores. Parece que la situación se ha ido encauzando pero ha surgido otro incidente similar, aunque en este caso se trata del tercer premio. En la localidad vizcaína de Igorre, su equipo de rugby, resultó agraciado también el 22 de diciembre. El dinero de los décimos se ha terminado y quedan aún 220 participaciones del 90693 sin cobrar. Decenas de afectados se reunieron en la noche del jueves y mostraron su enfado por el proceso, que ya está marcado por varias denuncias. La Ertzaintza ha registrado un centenar de demandas por un posible delito de estafa. El presidente del club Arratiko Zekorrak Rugby Taldea admite el error y alega que no se dieron cuenta del problema hasta el lunes cuando se acabó el dinero.