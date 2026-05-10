Leonair Glovo

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Como en los conciertos, donde hemos quedado para las bandas tributo que homenajean a los grandes grupos que antes tocaban en la ciudad, esta semana vino a actuar a León la directora de Aena. No tenemos caché suficiente ya para ministros de Fomento, aunque mejor porque el último que anduvo por aquí fue Ábalos con sus mamporreros. Los resultados no varían. La secundaria estatal subió hasta el aeropuerto, se sentó para la foto con el comité de bienvenida y despachó el encuentro con dos anuncios: no construirá la terminal de mercancías porque están para otra cosa, ni tampoco modernizará el sistema de aterrizaje ILS para ponerlo al nivel del resto de aeródromos del noroeste. «Por fin un representante del Gobierno llega a esta provincia con propuestas concretas y no para hacer turismo institucional», aplaudió UPL para que encubrir que, medio año después de haber ido a cazar gamusinos a Madrid a una reunión pantalla con el ministro Óscar Puente, su incidencia en el pacto de la Diputación en realidad no rebasa la puerta del Palacio de los Guzmanes, ni tiene nervio para forzar al PSOE provincial a superar ese papel de turismo en el leonesismo que, ahora, además los convierte en cómplices de los incumplimientos socialistas.

La coartada secundada por UPL se excusa en la necesidad de que haya demanda de los operadores privados. Sí, sí, les suena: se trata de la misma trampa usada para negar la plataforma de Torneros por el PSOE y antes por ese PP leonés que, ahora con cinismo, ve traición a León donde, cuando mandaba en el Gobierno, se desempeñaba con servilismo. Sin vergüenza ninguno, el plan queda pendiente de encargar a una empresa de telemárketing que llame a los teléfonos esos de los operadores logísticos que ha dejado apuntados por ahí la directora de Aena. Si no contestan, se viste un mostrador en el viejo edificio del aeropuerto como una terminal de mercancías y, con ese trampantojo, que «los aviones de pasajeros puedan empezar a transportar mercancías», como justificó el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, para dar a entender que con un par de merendiñas se arregla todo. Ponemos unos patinetes, para publicitarlo como intermodal y sostenible, y se apuntan hasta los de Glovo.