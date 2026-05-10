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Sí, les ahorro la consulta si les surge la duda, cabecibajos no existe como término, la RAE no lo contempla, así que, efectivamente, como usted sospechaba, a lo mejor hasta temía, me lo he inventado. Sin embargo lo justifico porque la palabra similar que existe y esta reconocida: Cabizbajos, no me ayuda para lo que quiero expresar. Está, esa palabra, demasiado asumida a la tristeza, a la rendición, a la impotencia ante lo que el individuo está afrontando, sea eso lo que quiera que sea.

Cabecibajo me viene de recordar el apagón del que, recientemente, se ha cumplido un año. Recuerdo que una de mis impresiones más impactante cuando salí a la calle por primera vez fue verme, vernos, andar con la cabeza erguida. Ese día, pero sobre todo los siguientes, cuando la energía volvió a sus nidos, fui consciente de que, aquello que llevamos en la mano ahora y consultamos para casi todo, nos había convertido en Homo Curvus (también invento). Andaba, andábamos, aquel día paseando por primera vez en mucho tiempo, como si alguien nos hubiera echado un cubo por la cabeza, como si se nos hubiera colado en la medicación la pastilla roja de Matrix. Mi experiencia, mi recuerdo, es que reconocí incluso fachadas, carteles y señales de mi propio barrio que, mil veces había dado simplemente por hechas por el rabillo del ojo mientras consultaba vaya usted a saber qué página, notica, mapa, comentario, foto.

Probablemente lo que más me impacto fue, además, verles a ustedes las caras también erguidas, ustedes que eran mis bultos sospechosos mientras miraba la pantalla como yo lo era suyo, y de repente, ahí estaba, mirando de frente, tengo la sensación, igual exagerada, de que no veía ojos hacía muchos años. Sé que antes también adoptábamos esa postura arqueada cuando, por ejemplo, leíamos en el metro o en el bar, siempre, salvo excepciones de finales de libros absorbentes, sentados. Pero fue la llegada del móvil la que sacó esa pose a pasear, quien la hecho a andar y quien ha conseguido que ahora nos resulte sospechoso, casi violento ver a gente sola (en grupo aun es más fácil) caminando a cara descubierta y barbilla alzada.

Me dicen que antes de que nuestro cuerpo evolucione adaptativamente a esta nueva costumbre, probablemente llegarán las gafas con inteligencia artificial, la realidad aumentada o, directamente, la conexión de nuestro propio cerebro con toda la información por medio de chips. De manera que parece poco probable que eso va a suponer un cambio físico que provoque, como sí pasaría si todos esos avances no se produjeran, una definitiva curvatura de la columna para adaptarse a nuestra nueva forma de desplazarnos. Nos convertiríamos así que una especie de paréntesis andantes logrando, ya ven ustedes, que el mayor logro del Homo Erectus se convirtiera en una inconveniencia.

El siguiente paso en la evolución sería el de retroceder un paso en ella, como en aquella canción de Ricky Martin. Personalmente yo he decidido, desde aquel bendito día en que la fatalidad nacional a mí me benefició, aumentar los ratos en que me desprendo del pesado collar sin aretes que es la pantalla, el ansia de información y el abismo de perderme algo. Desde que se fue la luz salgo siempre un rato con mi móvil apagado a darme un paseo cara al mundo, al sol o a la luna. Lo disfruto, sólo me faltan sus caras devolviéndome la mirada.