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Borja Sémper es un exotismo, una rareza, que se permite la política española en tiempos de haters desatados y políticos que llaman al otro: mafioso (Abascal a Sánchez), asqueroso (Óscar López a Feijóo) banda criminal (Tellado al PSOE). El guipuzcoano del PP, educado hasta el límite de lo políticamente correcto, es un idealista del diálogo y las buenas formas a pesar de haber vivido lo peor de la política soportando el acoso de ETA durante años, la indiferencia del PNV y la subestimación de los suyos. Es un caso de estudio porque ha regresado del ostracismo político y de la antesala del final.

Ha vuelto con una sonrisa en la cara, como siempre, con ese estilo casual de paseo por la Concha antes del aperitivo, como si no hubiera vivido en medio del tiroteo terrorista, como si los suyos no le hubieran agradecido los servicios prestados y como si la quimio le hubiera quitado unos años, en lugar de habérselos echado encima. Con ese permanente aire de jefe de Nuevas Generaciones, a Sémper los suyos le han tratado, antes de que Feijóo le rescatara del olvido, como un ingenuo, un poco inocente y cándido, por esa mano tendida al adversario que te desprecia, cuando no te cosifica, como franquista o facha, ergo, víctima propiciatoria. Siempre ha estado un poco fuera de contexto, me recuerda aquella escena de Indiana Jones adolescente cuando se despista del grupo en una excursión de boy scouts y al verse solo exclama: «se han perdido todos». Como presidente del PP de Guipúzcoa defendía llegar a acuerdos con Bildu «para mejorar la vida de la gente» y sostenía que Bildu no es ETA con ese voluntarismo para hacer política constructiva que tanto fuego amigo le costó.

Así que solo a alguien como Borja Sémper se le podía ocurrir escribir un libro al alimón con una de las jóvenes promesas del socialismo vasco, Eduardo Madina, en un gesto de desafío a la política sectaria. «Todos los futuros perdidos» fue una memoria de recuerdos de vidas paralelas y un testimonio contra el miedo, el silencio y el olvido. Su coetáneo, socialista de la margen izquierda que apuntaba alto, superó el miedo, pero no el olvido, aplastado por un sanchismo que no hace prisioneros. Hoy podía ser secretario general del PSOE o portavoz del grupo parlamentario en el Congreso, o, incluso presidente de la cámara, pero optó por mantener su forma de entender el socialismo y sus valores y cayó en el ostracismo. Ahora Borja le ha mostrado el camino para sobreponerse al olvido y al silencio y, probablemente, sin quererlo, se convierte en un referente de esperanza para la otra política, para los que añoran la tercera España. Pero también para los que han entrado en el corredor de la enfermedad pensando que nunca habría luz al final del túnel.