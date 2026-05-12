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Ayuso y Clavijo. Clavijo y Ayuso. Pintoresca concatenación de una suerte de gamberrismo político. La una, tratando de dinamitar en México las restauradas buenas relaciones diplomáticas con nuestro país; el otro, diciendo aquí estoy yo con mis ratas nadadoras para impedir que el crucero en apuros fondee en aguas de Tenerife. La circunstancia de que ni a la una ni al otro se les haya hecho mucho caso, pues se ve que queda algo de sensatez en el mundo, no empece la necesidad de alertar sobre el daño que la ignorancia y la ligereza, primas carnales de la malicia, pueden hacer, y hacen.

Pero Ayuso y Clavijo han practicado, bien es verdad, gamberrismos políticos que son bastante distintos. El de Ayuso en México lo ha sido del género trumpista, el del desprecio absoluto a las naciones y a las personas, y, desde luego, al comportamiento decoroso exigible a cualquiera, y más a un político, de visita a un país extranjero.

El de Clavijo, en cambio, pese a derivar igualmente de la ignorancia pura y dura, pertenece al subgénero de la inteligencia artificial, que mientras la Organización Mundial de Salud, el Gobierno de España, la Unión Europea y otra porción de países organizaban y ejecutaban contra reloj un complejo plan para neutralizar el riesgo del hantavirus, él le preguntaba a la IA si las ratas nadaban, a fin de proveerse de argumentos para fastidiarlo.

Las ratas nadan, sí, pero los ratones andinos lo justo para no ahogarse enseguida.

Ayuso y Clavijo. Clavijo y Ayuso. Ésta debió pensar que si le había dado una medalla a un Milei que viene a España a insultar a su gobierno, qué razón habría para que ella no pudiera faltar al de México en México, y a la mayoría de los mexicanos, a cuenta de otra medallita. Clavijo intentó picar más alto si cabe, es decir, más bajo.

Por lo demás, entra en lo moderadamente razonable que gobernadores regionales se peleen con el gobierno central, pero no que se peleen con España, que maltraten su nombre cuándo ésta, encima, lo hace bien.