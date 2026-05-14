Accidente lingüístico

Creado: Actualizado:

María Jesús Montero siempre se queja de que la critiquen por su acento. Pero no es verdad que la critiquen por su acento. O, al menos, eso no es habitual. A la candidata del PSOE en las elecciones andaluzas y exvicepresidenta del Gobierno le cuesta entender lo que ocurre.

Imaginen criticar por su acento a Machado, Juan Ramón o Góngora. En Lo de Évole llegó a decir: «Me da rabia que se crea que alguien por hablar con acento andaluz es más inculto».

Quien sí fue presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, tenía un muñeco entrañable en Los guiñoles de Canal Plus que decía todo el tiempo ‘minolles’ por millones, un término que él había acuñado. También «delincuir».

A Montero le hemos escuchado «nominalísticamente» y con frecuencia cambiar las zetas por las eses y el revés, sin tener ello nada que ver con ceceo o seseo. Así que a alguien que no domina la lengua (en todos los sentidos) quizá hay que disculparle lo de llamar «accidente laboral», aunque lo sea, a la muerte de los guardias civiles en Huelva.

Prefiero pensar que en verdad no sabe lo que dice.