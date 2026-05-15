A Bembibre le toca tener paciencia

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El Ayuntamiento de Bembibre anunció este miércoles que el Gobierno les había comunicado la liberación del dinero necesario para la restauración del Edificio Villarejo, en el que aspira a habilitar un espacio cultural. Se trata de una subvención de 200.000 euros del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico con cargo a proyectos de transformación territorial y lucha contra la despoblación. Pero ayer llegó el varapalo. Toca tener paciencia. El equipo de gobierno difundió una nota para aclarar que la ayuda del Gobierno no está otorgada de manera definitiva. Lo que ha emitido el Ministerio es sólo que la solicitud del Ayuntamiento ha sido admitida a trámite y forma parte del proceso de selección que determinará a quién se le da el dinero.