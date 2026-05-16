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¿Qué van a decidir los andaluces este domingo? Su decisión tendrá un efecto seguro en el resto de España.

Les confieso que llevo días dándole vueltas a la afirmación del presidente Pedro Sánchez de que España necesita «otros» ocho años de gobierno progresista.

Verán, creo que efectivamente España necesita un Gobierno progresista, pero ¿qué Gobierno progresista? ¿Un gobierno presidido por el propio Pedro Sánchez?

En mi opinión, un Gobierno presidido por Sánchez se puede calificar de muchas cosas pero no exactamente de «progresista».

Y es que la pulsión de Pedro Sánchez por seguir gobernando nada tiene que ver con un proyecto político, sino que se trata de un proyecto personal. El suyo. Y ese proyecto se resume en seguir mandando al precio que sea.

Es lo que ha venido haciendo y lo que seguirá haciendo mientras pueda. Los partidos que le sostienen en el poder lo hacen porque obtienen todo tipo de beneficios.

Junts, Bildu, PNV, Esquerra, etc. le apoyan no porque les preocupen los ciudadanos del conjunto del país, es decir España, sino que lo hacen en defensa de sus intereses locales y partidistas.

Confieso que, como ciudadana, me intranquiliza la perspectiva de Pedro Sánchez de intentar mantenerse en el poder otros ocho años.

Creo que en una democracia la alternancia es imprescindible, por más que, por lo menos en mi caso, esa posible alternancia que representa el PP no me convezca ni poco, ni mucho ni nada.

Me doy cuenta de que formo parte de ese número creciente de ciudadanos que tenemos un sentimiento de orfandad política. De manera que siendo partidaria de un gobierno progresista chocó con la posibilidad de una repetición de más gobiernos sanchistas.

¡Menudo dilema! Lo que suceda en Andalucía en la jornada de mañana, domingo, nos dará una pista de lo que pueda suceder en España cuando Sánchez se decida a convocar unas elecciones generales.