Ética para la pocilga

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Aunque los indicios son importantes, no sabemos si Zapatero será juzgado y, en ese caso, condenado o absuelto. Tiene derecho a la presunción de inocencia. Tenemos, sobre todo, que dejar actuar a la justicia con absoluta independencia, aunque los que defienden a muerte al expresidente del Gobierno y los que ya le han condenado siguen intentando no sólo coaccionar a los jueces sino «imponerles» lo que tienen que hacer. Meter mano en la justicia sobre todo para colocar a los suyos en los órganos jurisdiccionales que pueden juzgarlos a ellos. Cada vez hay más políticos calentando en la banda porque saben que pueden salir.

¿No tenían ni información ni sospecha alguna? ¿Nadie seguía las actividades del expresidente, sus andanzas, sus constantes viajes a Venezuela o China, los intensos rumores sobre sus negocios opacos? Conducir los asuntos públicos en beneficio personal o familiar o para mantener un estatus, no es una novedad. Ya hay más casos en los juzgados que pueden o no tener relevancia penal, pero que éticamente son impresentables. Ahora, lo primero es dejar actuar a la justicia y proteger su independencia.

Luego hay que corregir muchas cosas, empezando por el Estatuto de los expresidentes y una vigilancia activa de sus actividades y la de todos los cargos públicos. Aristóteles ya señalaba que vigilar siempre al poder es vital ya que la tendencia natural es la de satisfacer no sus necesidades sino sus ambiciones. Es evidente que no hemos cambiado mucho desde entonces, que la regulación actual es insuficiente y que los controles no funcionan.

Hay que abrir también un debate sosegado sobre una nueva ética polìtica, sobre qué es lo que nos ha llevado a esta situación y sobre la responsabilidad no sólo de los políticos sino de los ciudadanos en una sociedad democrática. No debería haber unas nuevas elecciones sin que antes cada partido, cada candidato, hayan cerrado un compromiso expreso con la sociedad civil de una ética pública que dificulte comportamientos como los que estamos viendo, castigue la mentira y fije el castigo no solo penal, sino también político y social.