Con Diario de León por la viña y el vino

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Además de amor infinito, a Diario de León le debo agradecimiento eterno. Y no sólo por haber permitido desarrollarme profesionalmente como periodista en tres etapas de mi vida, la última como subdirector durante casi veinticinco años. Fue en este último periodo cuando el ejercicio del periodismo me condujo por los caminos del vino para acabar siendo presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen León. Externo e independiente, ni viticultor ni bodeguero. Sólo compromiso.

Claro que hubo un antes como vinófilo (persona apasionada por el aprendizaje, la experimentación, el conocimiento de la historia y la cultura vitivinícola y, por supuesto, por la cata y el disfrute). Pero fue el tránsito frecuente durante diez años entre León y La Coruña lo que acabó sumergiéndome muy concretamente en la vitivinicultura leonesa: fascinación por el viñedo berciano (la mayor reserva mundial de cepaje histórico) y luego, por extensión, también por el del sur de la provincia.

La celebración en 2006 del centenario del decano de la prensa leonesa abrió las puertas a un proyecto editorial que venía fermentando desde años atrás en las propias páginas del periódico: ‘Prieto & Mencía´, una extensa publicación anual con formato de libro que ya en la mención de las dos variedades reinas recogía la voluntad de aunar en gruesos tomos anuales todo lo que había que contar, y nunca se había hecho, de las viñas, las bodegas y los vinos de las dos denominaciones de origen, Bierzo y León. Y también de las personas que con su trabajo y sabiduría sustentan ese legado histórico regalado por los romanos en su larga presencia en nuestro territorio y, ya en el medievo, extendido por los monjes.

Más allá de la confesada fascinación por ese trabajo, que no era tal, no hay nada más bello y mágico en nuestros campos que la observación del ciclo vegetativo de la viña: la laboriosa poda, el esperado despertar de la cepa con el lloro, la alegría de la brotación, la promesa de la floración, el anuncio del cuajado, la emoción del envero, la maduración de la uva, ¡la vendimia! y, por fin, la fotografía más colorista y hermosa de un otoño que llena valles, laderas y páramos de millones de tonalidades ocres, rojos y amarillos antes de sumir a la cepa en el necesario descanso invernal.

Pero al margen del relato poético hay una realidad que relega a la nostalgia la memoria de otro tiempo y otras maneras de hacer y entender, y nos sitúa en un escenario bien distinto, que no es peor, sino más exigente, pero también más cabal. En ese sentido, las denominaciones de origen juegan un papel fundamental como sello distintivo y reconocible garantía de autenticidad, origen y calidad. Un reconocimiento otorgado a determinados productos agroalimentarios —el vino en nuestro caso— cuya identidad está estrechamente vinculada a un territorio concreto. Lo alcanzó la DO Bierzo en 1989, mientras que la DO León (hasta 2019 Tierra de León) tuvo que esperar a 2007. No ha tenido ésta un recorrido tan fácil, cierto que temporalmente mucho más corto, ni un reconocimiento tan evidente como la otra, por muchas razones muy complejas de explicar.

Una de ellas, aún reciente, es la estricta imposición normativa dictada por la autoridad europea en la conquista del necesario y exigible control del origen, la trazabilidad y la calidad del producto, y de la rigurosa y más alta certificación del proceso de elaboración en favor de máximas garantías para el consumidor, lo que dejó —sigue dejando— muchos damnificados.

Sumemos a ello, en primer lugar, la excesiva burocratización que inevitablemente conlleva tan estricto cumplimiento y las dificultades y el desaliento que supone, sobre todo para los pequeños productores de nuestro territorio. En segundo lugar, una crisis estructural del sector y paralelamente también desde la realidad económica globalmente generalizada que penaliza el consumo en general y el del vino muy en particular. Y, en tercer lugar, el cambio de hábitos en favor de estilos de vida más saludables, sobre todo en el estrato más joven de la población.

Frente a esa realidad hay otra que es la de una provincia históricamente muy dependiente del sector primario y con un enorme potencial todavía con mucho margen de desarrollo. La agroalimentación, y en ese escenario económico y laboral se enmarca también el vino, es un pilar estratégico para León: representa casi el 15% del PIB, mantiene cerca de 16.000 empleos y es una actividad clave para fijar población en el medio rural.

Las quinientas empresas agroalimentarias que sustentan los dieciséis sellos de calidad —sobre todo con las dos denominaciones de origen del vino y otras dos en la cúpula de la pirámide, además de ocho IGPs y cuatro marcas de garantía— convierten a la provincia en un territorio envidiable por diversidad, pero sobre todo por calidad. Y eso nos obliga a los leoneses a erigirnos en sus defensores de primera línea. En primer lugar, por responsabilidad social y en el desarrollo económico y laboral sobre el territorio y sus habitantes. En segundo, por criterio… y por buen gusto.

La Denominación de Origen León, todavía muy joven, se aboca a cumplir diecinueve años desde su certificación como tal, la mitad de ellos conmigo al frente del órgano de gobierno. No ha sido un recorrido placentero. Ni mucho menos. Lo saben muy bien Manolo Losada y Pablo San José, que me precedieron en el cargo. Nos queda mucho que avanzar, ahora en los campos abiertos de la comercialización-exportación, la digitalización y la sostenibilidad, no sólo medioambiental, sino también económica. Y en ese estamos unos y otros, representados en un pleno sumamente implicado en el interés general y unos equipos de gestión y control técnico de la más elogiable eficiencia, siempre con la mirada puesta en el futuro. Será fatigoso, sí, y nos exigirá el máximo. Pero nunca lo hemos tenido fácil.