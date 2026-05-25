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Paradilla es, sin duda, el pueblo más antiguo del municipio de Gordón, prácticamente despoblado hoy, famoso antaño por sus exquisitas lentejas. Las antiguas descripciones de la zona, y es claro el testimonio de Mourille, lo citaba como «lugar situado entre rocas, donde solamente a caballo o a pie se puede llegar». Enrique García —el tío Pipa— me decía hace ya muchos años que el pueblo había sido fundado por un cabrero. El hecho de vivir aislados y a gran altura parece la razón última de su apodo: pájaros. De justicia es subrayar, sin embargo, que, a pesar de estas debilidades, en los últimos tiempos Paradilla es un ejemplo de poner voz y pulso a su propia realidad y circunstancias, enriqueciéndolas con ilusión y compromiso. Hasta tienen trasgu, que no es asunto menor y hasta permite presumir. «De todos los trasgos famosos, merecida fama tiene el de Paradilla de Gordón porque, a la par que es bromista e ingenioso, tiene salidas de tiesto que son difíciles de superar. Ayuda, a su renombre, vivir en uno de los entornos más bonitos de todo León, rodeado de gentes que no tienen ningún desperdicio». El entrecomillado último pertenece precisamente al libro que tiene como protagonista a este pequeño duende, libro nacido, según me cuentan, por empeño de la autoridad local, una noticia realmente gozosa por rara, que pone una sonrisa a la esperanza de algunos compromisos, tan necesarios. Tomada la iniciativa, nadie mejor que Manuel Ferrero para que su escritura mantenga la tradición de El trasgu de Paradilla (2022) en el tiempo y la historia. Seguro que todos saben qué es un trasgo, esos duendes pequeños y traviesos que pueden aparecer bajo forma de cualquier animal, aunque la costumbre o la tradición nos los presenta con una imagen muy definida, como en el caso que nos ocupa. Habita, desde luego, en diferentes regiones españolas, pero mantiene unas características comunes en todas ellas. Tienen características comunes los que habitan en la cornisa alta de la comarca del Bernesga, que son conocidos tradicionalmente como trasgos bullangueros, porque muestran su presencia armando mucho jaleo, mucha bulla. Y a fe que el de esta referencia responde a estas características. Manuel Ferrero, que lidia en tantos y hermosos frentes de la palabra, conoce muy bien al duende de Paradilla y sus venturas y desventuras, buen parte de ellas reales, no vaya usted a creer otra cosa, no pocas, además, sustanciosas y celebradas, tanto por hechos como por personajes, teniendo en cuenta que las gentes de ese territorio de altura son «de normal condición apacible». Pero suceden cosas —la realidad supera con frecuencia la ficción-, a veces de aparente pura imaginación, con frecuencia engarzada con la tradición popular, siempre llenas de curiosidades y simpatías, incluso en tiempos difíciles, con topónimos que se van muriendo, como las palabras que se recuperan del olvido… Estas Hojas celebran la iniciativa hecha realidad, hermosa, porque, además, «la vida sigue feliz en Paradilla» y el trasgu vela un poco por ellos y «pide por la paz de todos los seres de aquellos montes y valles».