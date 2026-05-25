¡Con la de cosas buenas que hemos escrito!

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Repaso lo escrito por mí mismo en dos libros sobre Zapatero hace 15 años y me quedo perplejo: ¿es este hombre el mismo que, contra viento y marea, negoció con ETA, como relataba 'El Zapaterato'? ¿Es aquel presidente del Gobierno que modernizó la legislación sobre igualdad y que trató, a veces con graves errores, de 'normalizar' la territorialización, como escribía en 'La Decepción?'. En 15 años, en este país han pasado muchas cosas. Te marchas fuera una semana y, cuando regresas y compruebas la magnitud del desastre, parece que ha transcurrido un siglo. Me resulta inconcebible que, con la caída de otro de los hombres de su círculo más íntimo, Pedro Sánchez, sin dar una explicación, siga insistiendo en que no solo no convocará elecciones sino que concurrirá a las próximas y además las ganará. Y sorprende que la opinión pública y publicada lo acepte con normalidad. La historia de los últimos 15 años es la de una constante degradación, que afectó desde a la anterior jefatura del Estado hasta a las estructuras institucionales y territoriales, para no hablar de las económicas y las morales. Claro, si todo se ha transformado, muchas cosas para peor, cómo no se iba a transformar, si aquí no existen los controles adecuados, alguien a quien, dígase ahora lo que se diga, teníamos por persona honrada y poco ávida de poderes, lujos y estatus económico como Zapatero. Los que le tratamos en otra época conocíamos sus puntos flacos, su falta de formación, pero también su osadía al acometer ciertos temas sociales, como el matrimonio homosexual, o una negociación con ETA que acabó con el fin de la propia banda armada. O intentar la solución del incipiente conflicto separatista catalán, que acabó en desgracia, porque Zapatero incumplió lo prometido a Artur Mas. Deberíamos haber vigilado más a ZP. Como a Santos Cerdán o a Ábalos, por poner apenas tres ejemplos (hay más) de quienes integraban el círculo íntimo de Pedro Sánchez. No consta ninguna intervención directa de este en las tramas de corrupción de sus lugartenientes, ni tampoco en las trapisondas —quizá no penales, pero sí impresentables— de su círculo familiar. Pero hay, al menos, una seria 'negligencia in vigilando' por parte del presidente: el poder corrompe, y el poder absoluto, como Sánchez lo quiere, corrompe absolutamente. Y en la periferia, ¿qué? Arreglados estamos si quienes salen a la calle a protestar contra los excesos del 'sanchismo' van de la mano, como este sábado, de Alvite o de Alvise. Tiene que cuidar el PP sus compañías porque, definitivamente, está llegando su hora. La de demostrar que puede gobernar eficazmente, sin necesidad de populistas ni alborotos. La era en la que Zapatero aún conservaba el prestigio por lo bien hecho y se trataba de olvidar lo negativo de su gobernación inexperta, pasó. Ahora, claramente, también está pasando la 'era Sánchez': ya es más problema que solución, y eso, más bien a corto que a largo plazo, es el fin. La Moncloa es Numancia: caerá. El ciclo está completándose. Ha llegado la hora de preguntarse: ¿qué sigue?