Y entonces llegó la evacuación del Congreso

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Son tiempos tremendos en la política española, donde se suceden las noticias y los sobresaltos. Quizá por ello ayer se vivieron escenas curiosas cuando fue evacuado el Congreso de los Diputados por un simulacro —programado— para comprobar el funcionamiento de los protocolos, lo que interrumpió la tensa sesión de control al Gobierno marcada por la entrada —en ese mismo momento— de la UCO en la sede del PSOE. Poco después de las 10 horas los diputados presentes en el pleno, así como el personal de la cámara y los periodistas, fueron dirigidos por varios trabajadores ataviados con chalecos amarillos hacia el exterior del edificio principal de la cámara.