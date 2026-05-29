Las sirenas contra Sánchez

Creado: Actualizado:

Desde hace años sostengo que Pedro Sánchez no tiene quien le quiera. Me refiero a los políticos que le rodean o a quienes, en otros sectores, han medrado gracias a él, sobre todo por hacerle la «pelota».

Culpa suya. Pienso que los gobernantes deberían rodearse de gente capaces de llevarles la contraria, de incomodar con sus opiniones. Gente que les recuerde que solo son eso, seres humanos, a la manera como en la antigua Roma, cuando los generales regresaban victoriosos, entraban en la ciudad con un esclavo que les iba diciendo: «Recuerda que solo eres un hombre». Yo añadiría que «resistir» no siempre es vencer y que si hubiera una sola persona que de verdad sienta afecto por él, y no por mantener el cargo y prebendas, esa persona le estaría aconsejando que convoque elecciones generales. Sánchez, lo mismo que Ulises, debería de taparse los oídos para no escuchar el canto de las «sirenas» que en su caso, insisto, son quienes le rodean.

Las sirenas que acechaban a Ulises eran unas seductoras de tomo y lomo, su canto hipnótico atraía a los marineros que llevaban sus barcos hasta los arrecifes donde el choque contra las rocas, les hacía naufragar. Pues eso es lo que le pasa a Pedro Sánchez, que le rodean una colección de sirenas que le están llevando al desastre.

Las sirenas le susurran que si convoca elecciones las puede perder. Pero ese es el juego de la democracia, lo aterrador es que alguien, y sobre todo su «guardia de corps», léase ministros y altos cargos, amén de palmeros varios, mantengan que nada de convocar elecciones porque lo mismo llega la derecha al poder. Un planteamiento claramente antidemocrático.

Pedro Sánchez es joven, le queda mucha vida política por delante, si no se la sigue gastando en ese juego peligroso de mantenerse en el poder a toda costa. No sé si alguien se habrá atrevido a decirle que no vale todo en su empeño por mantenerse en el poder. El clima político y social es irrespirable. Gobernar sin Presupuestos, de espaldas al Parlamento, atrincherado en la Moncloa rodeado de «pelotas» le terminará llevando al descrédito.

Por salud democrática de él y del país, debería convocar elecciones generales ya, por más que quienes «viven» y «son» algo gracias a él, le intenten convencer de que es imprescindible, que aguante, que todo lo que sucede es una conspiración de fuerzas reaccionarias. En democracia, crisis como la que estamos viviendo, se dilucidan en las urnas. No debería de tardar en convocarlas. Hoy, mejor que mañana.

P.D: Resulta una impostura y un esperpento que Sánchez vaya a Roma a ver al Papa con el único fin de hacerse una «foto», ya que desde que gobierna ha venido haciendo del anticlericalismo una de sus señas de identidad política.