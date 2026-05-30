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Una vez visité unas cloacas, pero eran de la época romana y tenían una dignidad pétrea, abovedada, clásica. No se las imaginaba uno llenas de heces y de ratas con hantavirus, como seguramente estuvieron, sino pulcras y elegantes, como si en cualquier momento fuese a aparecer por allí Séneca con un apretón.

Las cloacas del PSOE tienen sin embargo otra dimensión, menos arquitectónica. Resultó enternecedora la insistencia de los dirigentes socialistas en sostener que lo de la UCO en Ferraz no fue un registro, palabra al parecer mancillada y de significados perversos, sino una mera petición de documentos, un trámite menor, como quien va buscando folletos o bolígrafos con el logo. Luego resulta que estuvieron catorce horas los agentes allí metidos, aunque, como severamente nos advertirán en las tertulias políticas de TVE, no por ello debemos extraer conclusiones precipitadas. Lo mismo les sacaron algo para merendar y la gerente aprovechó para enseñarles las fotos de la comunión del hijo y las del viaje a Egipto. Esas cosas pasan. Mi abuela, cuando venían visitas inesperadas, siempre se las apañaba para poner sobre la mesa unos platitos de queso y de chorizo y alguna botellita de vino. También entraron los de la UCO en Génova hace unos años; se ve que entonces los jueces eran menos fachas o que las sedes de los partidos gobernantes son excursiones habituales de fin de curso para los policías, como cuando los chavales de cuarto de la ESO se van a Roma o a París. En cualquier caso, mi admiración por Leire no ha hecho sino crecer. Una periodista ‘freelance’ que se levanta cuatro mil euros al mes ha llegado a la cima de la profesión, se mire como se mire.