La extraña buena suerte de León

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Tiene buena estrella León. Quizá no para otras cosas pero sí para entrar en el bombo de la suerte de las loterías. En plural. Porque da igual que sea el Día de la Madre, del Niño o de la Once. Desde el 6 de enero hasta el 12 de mayo, la lotería ha tocado al menos en ocho ocasiones. Y ha dejado casi cuatro millones de euros. El mayor, el que repartió la Once en el Sueldazo Fin de Semana del 9 de mayo en Ponferrada: 1,5 millones repartidos entre 300.000 euros en metálico y 5.000 al mes durante 20 años. La Primitiva dio a un acertante en León 1.076.945,06 euros el 8 de mayo. Y el Euromillones, un millón el 14 de abril. Sería bueno que la provincia encontrar otros filones de buena suerte. Más industrial, por ejemplo.