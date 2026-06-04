Botando votos

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Como de momento nos toca un descanso, salvo sorpresa extrema, en materia de urnas en España, hay que mirar hacia fuera para ver cómo evolucionan los votos. Y llama la atención la polarización creciente, con derrumbes irreparables de partidos que fueron fundamentales para dar estabilidad a los países. En estos lares, donde somos tan proclives a sentirnos los peores del mundo mundial y sin ningún atisbo de solución, estamos afortunadamente empeñados en dar aire a esa dupla del tanto monta, monta tanto, de peperos y sociatas. La fe de sus fieles es inquebrantable, y les hace sobrevivir a apuros tan dramáticos como los que acorralan ahora a los acérrimos y a los más próximos —nunca mejor dicho— a Pedro Sánchez. Los «sorpasos» por uno y otro lado han fracasado, y aunque los partidos más extremos sigue ahí embrollando parece impensable el riesgo de que alguno llegue, unos y otros, a ser segunda fuerza más allá de lugares muy concretos.

Con un vistazo a las páginas de internacional de cualquier periódico se percibe la importancia de que esos pilares sigan en pie. Cabe la crítica hacia quiénes se empeñan en aderezar con etiquetas de ultras o radicales sólo a una facción. Pero haciendo el mínimo común, resulta mucho más provechoso y justo aplicar de manera igual —como los mandobles— a diestra y siniestra ese tipo de calificativos, que sólo cuando se convierten en intentos maniqueos de ataque, acaban animando el percal y propiciando más votos. La penúltima vez en la que hemos contemplado cómo no se califican igual las cosas ha sido en las crónicas desde Colombia. Pero quizá eso sirva para que cada cual exhiba sus cartas, poniendo en claro que no todo lo publicado, televisado o radiado es lo mismo. De puertas adentro, vale esa realidad inapelable de la migración, con monóculos de cara o cruz, sin un ejercicio serio y eficaz de análisis de todas sus realidades. Vivimos una especie de big data informativa que en ocasiones anima a desconectarse. Estos días cohabita la avalancha sobre el tándem Sánchez-ZP y su albollón (desaguadero de estanques, corrales, patios... según la RAE) con el alud de detalles de la visita del Papa. Viendo cómo se recibe todo chorreando bilis, se echan en falta tiempos alzando la mirada, como pide León XIV. Europa, cuna de la Democracia y las libertades, se construyó así, como la Transición, como la Ilustración, con tiempos de respeto, escucha y defensa de la paz —sin buscar atajos, trampas e imposiciones—. Sin trilerismo para justificar cloacas, dictadores y asesinos.