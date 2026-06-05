Etarras en Venezuela

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La Audiencia Nacional ha reanudado la búsqueda de catorce antiguos miembros de la organización terrorista ETA que llevan años viviendo en Venezuela huidos de la Justicia española. Entre otros Ignacio de Juana Chaos, uno de los pistoleros más sanguinarios, condenado a cerca de tres mil años de cárcel por su participación en 25 asesinatos. Cumplió 18 años en prisión y fue excarcelado tras una mediática huelga de hambre. Pendiente de nuevo juicio, huyó a Venezuela en 2008. Francisco de Jorge, el magistrado promotor de la reclamación judicial entiende que la situación política que vive Venezuela —con un Gobierno intervenido por Washington— da pie a pensar que podría haberse terminado el tiempo de impunidad que venía otorgando el régimen chavista a los miembros de la banda terrorista hoy formalmente desaparecida aunque algunos siguen teniendo causas judiciales pendientes en España.

El auto del juez cita un informe de la Guardia Civil de 2025 que señalaba la pertenencia de estos individuos al entramado de la organización. Aunque la Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso a estas diligencias en el auto el juez mantiene que son «útiles y necesarias» para la investigación dado que «está justificado y documentado en el escrito que las personas a las que se alude habrían formado parte de la organización criminal ETA». La asociación de víctimas del terrorismo Dignidad y Justicia lleva años luchando para que el olvido no se apodere de la memoria borrando el dolor causado por quienes arrebataron la vida de tantos españoles.

Que la noticia no haya tenido demasiado recorrido mediático delata la fragilidad de la memoria colectiva. Fácil de manipular con relatos que sobreviven y que en su día llegaron a manipular la larga historia criminal de una organización que en el País Vasco contó con notables complicidades políticas. En un tiempo no tan lejano hubo quienes celebraban las atrocidades, los atentados y asesinatos, tratando como hazañas los delitos de los terroristas y concediendo fama a la miserable trayectoria de delincuentes como Ignacio de Juana Chaos. Convendría no olvidar que se puede dejar de ser terrorista, pero la condición de asesino permanece. Y que a los jueces corresponde hacer justicia.